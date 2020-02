Der Aufstieg Skywalkers war der neunte und wohl letzte Film der Skywalker-Saga von Star Wars. Entsprechend gibt es zum DVD- und Blu-ray-Release von Star Wars Episode 9 nun eine Komplettbox der Skywalker-Saga. Diese könnt ihr ab sofort bei Händlern wie Amazon und MediaMarkt vorbestellen.



Wann erscheint Star Wars Episode 9 auf Blu-ray? Der Release ist für den 30. April geplant. Am gleichen Tag wird auch die Komplettbox veröffentlicht. Star Wars Episode 9 könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen.

Das ist die Komplettbox der Skywalker-Saga

Alle Star Wars Episoden in einer Box: Die besondere Komplettbox der Skywalker-Saga gibt es sowohl auf DVD und Blu-ray, als auch auf 4K-Blu-ray. Wer also das bestmögliche Bild will, kann dies nun ebenfalls haben. Die Skywalker-Saga besteht aus allen neun Filmen, also Star Wars Episode 1 bis 9.



Des Weiteren erwarten euch in der 4K-Komplettbox folgende Inhalte:

Star Wars Episode 1 bis 9 auf Blu-ray

Star Wars Episode 1 bis 9 auf 4K-Blu-ray

9 Blu-ray Discs mit 26 Stunden Bonusmaterial

Artwork-Buch, in dem die Blu-rays untergebracht sind

Ein Brief von Mark Hamill

Beim Bonusmaterial erwartet euch unter anderem »Das Vermächtnis der Skywalker«. Dies ist ein Making-of in Spielfilmlänge. Nachfolgend die Links zur Komplettbox auf Blu-ray bei Amazon. Am günstigsten ist natürlich die Star Wars Komplettbox auf DVD für 63,99 Euro.

Star Wars Skywalker-Saga 4K-Komplettbox für 191,99 Euro

Star Wars Skywalker-Saga Blu-ray Komplettbox für 99,99 Euro

Star Wars Filme in neuem Gewand

Alle Filme von Star Wars gibt es zudem in einer neuen Auflage. Diese bekommen ein neues Verpackungsdesign und sind auf DVD, Blu-ray und 4K-Blu-ray erhältlich. Sie erscheinen ebenfalls alle am 30. April. Bei Amazon könnt ihr alle Star Wars Filme im Line Look 2020 vorbestellen.