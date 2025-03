Leak: Neues LEGO Star Wars-Set kostet angeblich knackige 1.000 Dollar und bricht noch einen weiteren Rekord: Das steckt angeblich im Mega-Set

Die ikonischen imperialen Wachen Palapatins gehören sicherlich zu dem gerüchteweise üppigen Fundus an Mini-Figuren im neuen Todesstern-Set. Bildquelle: Pixabay

Der Todesstern – die ultimative Waffe des Imperiums – gab es schon mehrmals als LEGO-Umsetzung. Jetzt steht eine neue Variante an und erste Leaks deuten an, dass uns damit ein absolutes Rekordset erwarten könnte. Denn der angebliche Preis von 1.000 Dollar (etwa 900 Euro) würde es an die Spitze aller bisherigen Sets setzen – und das ist noch nicht alles.

Wir bringen euch auf den neuesten Stand, wann ihr was für einen Todesstern erwarten und wofür ihr hier wahrscheinlich sehr tief in die Tasche greifen könnt.

Preis und Mini-Figuren stechen heraus

Wenn die Gerüchte stimmen, erwartet uns im Herbst ein neuer Todesstern. Bislang gab es drei größere Umsetzungen, die in den Jahren 2005, 2008 und 2016 erschienen. Das neue Set soll die Nummer 75419 tragen und sich als Teil der Lego Star Wars Ultimate Collector Series an erwachsene Lego-Fans richten (via Falconbricks). Diese Daten geben die Leaks her:

Preis: 1.000 Dollar (etwa 900 Euro)

Mini-Figuren: um die 40

Erscheinungsdatum: 1. Oktober

Teilanzahl: Unbekannt, wahrscheinlich mehr als 8.000, basierend auf Schätzungen (via thegamer)

Name: Unbekannt

Set-Nummer: 75419

In Sachen Preis würde der neue Todesstern etliche weitere Star-Wars-Sets von Lego auf die Plätze verweisen. Aktuell steht der Star Wars 75192 Millennium Falcon mit um die 850 Euro ganz vorne (via brickfact). Wichtig hierbei: Wir betrachten Neupreise, nicht die auf dem Gebrauchtmarkt.

40 oder mehr Mini-Figuren wären ebenfalls ein neuer Rekord bei einem Lego-Set. Der bisherige Spitzenreiter bei den Mini-Figuren ist mit 31 der Lego-Avengers-Turm (via Amazon).

Interessant bleibt die Frage: Welchen Todesstern verklemmbausteint Lego dieses Mal? Den ersten oder den zweiten? Die Auswahl der Mini-Figuren hängt hiervon ja auch entscheidend ab – zumindest wenn der dänische Konzern kanontreu bleiben möchte.

Wie sieht es bei euch aus: Würde euch dieses Set trotz des hohen Preises reizen? Oder habt ihr schon einen Todesstern zu Hause, der euch genügt?