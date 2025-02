Monster Hunter-Fan baut die coolsten Monster der Reihe aus Lego-Steinen nach - sie sehen fantastisch aus

Solche Sets hätten wir überaus gerne!

Mit Monster Hunter Wilds erwartet uns schon bald ein neuer Teil der beliebten Action-Reihe, in der wir den lieben langen Tag genau das tun, was der Titel verspricht: Monster jagen. Wir erlegen vergleichsweise kleine Viecher, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Im Anschluss erledigen wir dann immer größere Monster und so weiter und so weiter.

Wesentlich friedlicher geht es bei Community-Mitglied Jakob Dawson zu, denn der beschäftigt sich in seiner Freizeit zwar ebenfalls mit den großen und kleinen Monstern der Reihe, macht das aber auf eine eher unkonventionelle Art.

Diese Lego-Monster würden wir auch gern zusammenbauen

Darum geht's: Jakob ist ein großer Monster Hunter-Fan und hat sich ein ganz besonderes Projekt vorgenommen. Er möchte jedes Monster aus den Spielen mit Lego-Steinen nachbauen. Auf seinen Social Media-Kanälen teilt er seinen Fortschritt.

Der folgende Trailer gibt euch einen kleinen Einblick:

Link zum YouTube-Inhalt

Egal, welches Monster er sich aussucht, die Ergebnisse sehen absolut beeindruckend aus. In einer Liste teilt er seine Entwürfe und gibt dort an, wie viele Teile für den Bau benötigt werden und was der Preis dafür ist.

Das Beste aber ist: Wenn ihr eins der Steine-Monster einmal selbst nachbauen wollt, findet ihr in der Liste auch zahlreiche Anleitungen, mit denen ihr die Projekte selbst umsetzen könnt. Die meisten sind kostenfrei verfügbar, für einige müsst ihr Jakob auf Patreon unterstützen.

Auf seinem YouTube-Kanal geht es aber nicht ausschließlich um Lego. Es gibt auch andere Videos rund um das Thema Monster Hunter. Vorbeischauen lohnt sich also auch, wenn ihr kein Interesse an Klemmbausteinen habt.

Was sagt ihr zu den Figuren? Findet ihr sie ebenso gelungen wie wir? Baut ihr selbst auch mit einer Klemmbaustein-Marke eurer Wahl? Verratet es uns in den Kommentaren!