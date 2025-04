Stardew Valley-Konkurrent für Switch 2 angekündigt: Dieses Farming-Rollenspiel erscheint direkt am Release-Tag der Konsole!

So idyllisch, wie es hier wirkt, geht es in diesem Farming-Rollenspiel für Switch 2 nicht immer zu. Ihr legt euch auch mit reichlich Monstern an.

Fans von Spielen wie Stardew Valley, die ihre Switch 2 schon vorbestellt haben, können sich freuen: Direkt am Launch-Tag der neuen Nintendo-Konsole erscheint nämlich ein Spiel, das sowohl gemütliches Farming als auch eine Menge Action bietet. Rune Factory: Guardians of Azuma wird am 5. Juni für Switch 2 veröffentlicht, bei Amazon könnt ihr bereits mit Preisgarantie vorbestellen:

Neben Switch 2 soll das neue Rune Factory auch für PC und für die erste Nintendo Switch erscheinen. Für letztere Version wird es auch eine Limited Edition geben, die unter anderem eine Soundtrack-CD, ein DLC-Paket, einen Faltfächer und ein Artbook mitliefert:

Für all jene unter auch, die sich die Switch 2 nicht gleich zum Release holen, aber einen späteren Kauf planen, wird es übrigens ein kostenpflichtiges Upgrade Pack auf die bessere Switch 2-Fassung geben. Wie teuer dieses wird, ist noch nicht klar, aber wir rechnen mit wenigstens 10€.

Farming-Rollenspiel für Switch 2: Das bietet das neue Rune Factory

3:43 Rune Factory: Guardians of Azuma zeigt die neue Japan-Welt und Releasedatum im Gameplay-Trailer

Autoplay

Die Rune Factory-Reihe verknüpft schon seit jeher das gemütliche Gameplay einer Lebens- und Farming-Simulation wie Stardew Valley oder Harvest Moon mit der Monsterschnetzelei eines Action-Rollenspiels. Der neue Teil macht da keine Ausnahmen. Erneut kümmert ihr euch um eure Farm und eure Felder, zieht aber auch mit einer Gruppe von Helden in die Welt hinaus und erlebt Abenteuer.

Im Vergleich zu den Vorgängern soll es sogar mehr Erkundung im Zelda-Stil geben. Trotzdem bleibt der Aufbau-Part ein wichtiger Bestandteil des Spiels, denn in Guardians of Azuma errichtet ihr ganze Dörfer! Dass das schnell von der Hand geht, liegt an der neuen Steuerung: Anders als in den Vorgängern oder auch in Fallout 4 dürft ihr hier nämlich beim Bauen in die Vogelperspektive wechseln und platziert Gebäude so simpel wie in einem Echtzeitstrategiespiel.

Guardians of Azuma bewegt sich zudem ein gutes Stück weg von der niedlichen Fantasy-Welt eines Rune Factory 5 hin zu einem von der japanischen Geschichte und Mythologie inspirierten Stil. Das gilt sowohl für die Architektur und die Landschaften als auch für Festivals und Events sowie für das Design der Monster.

Das Bauen funktioniert in Rune Factory: Guardians of Azuma weit komfortabler als in den Vorgängern. Da wir uns um Aufbau und Verwaltung ganzer Dörfer kümmern, ist das auch nötig.

Natürlich dürfen auch Freundschaften und Romantik nicht fehlen. Rune Factory: Guardians of Azuma bietet insgesamt 16 Charaktere, mit denen ihr euch anfreunden und Beziehungen knüpfen könnt. Befreundete Figuren unterstützen euch auch im Kampf. Die meisten Dialoge und Cutscenes sollen diesmal sogar voll vertont werden, allerdings nicht auf Deutsch (hier müsst ihr auf Untertitel zurückgreifen), sondern auf Englisch und Japanisch.

Wie gut all die Neuerungen gelingen werden, ist natürlich momentan noch nicht mit Sicherheit zu sagen, aber unser Redakteur Maximilian Franke hat beim Probespielen im März jedenfalls schon mal einen sehr positiven Eindruck gewonnen und ist guter Hoffnung, dass Rune Factory: Guardians of Azuma besser wird als das umstrittene Rune Factory. Mehr könnt ihr im oben verlinkten Artikel nachlesen.