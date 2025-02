Stardew Valley bekommt Konkurrenz: Deutsches Spiel für PS5 & Switch erscheint bald – jetzt mit Preisgarantie sichern!

Wer beim Spielen gerne entspannt, sollte dieses neue Farming Game im Stil von Stardew Valley und Harvest Moon im Auge behalten.

Schon am 14. März erscheint ein vom deutschen Studio Rokaplay aus Darmstadt stammendes Spiel, das bereits durch seinen Namen klarmacht, dass es Fans von Stardew Valley ansprechen will: In Sugardew Island sollt ihr nicht nur euren eigenen idyllischen Bauernhof, sondern auch einen gemütlichen kleinen Hofladen führen. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits für PS5 und Nintendo Switch vorbestellen:

Wie üblich bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr also automatisch den besseren Preis. Digital soll Sugardew Island übrigens nicht nur für PS5 und Switch, sondern auch für Xbox Series, PS4 und PC erscheinen. Die digitalen Versionen sind bis jetzt allerdings noch nicht vorbestellbar.

Sugardew Island: Niedliches Farming-Spiel mit Hofladen und Waldgeistern

1:00 Sugardew Island: Release-Zeitraum und Romance-Feature mit neuem Trailer angekündigt

Sugardew Island soll ganz auf ein entspanntes Spielerlebnis in einer harmonischen Welt angelegt sein. Das macht schon der bunte, niedliche Look deutlich, der trotz 3D-Grafik Bilderbuchatmosphäre verströmt. Wie in den offensichtlichen Vorbildern Stardew Valley und Harvest Moon kümmert ihr euch um euren eigenen kleinen Bauernhof, auf dem ihr Feldfrüchte anbaut, eure Tiere pflegt und Ressourcen wie Holz und Stein sammelt.

Die Spielwelt von Sugardew Island sieht märchenhaft niedlich aus.

Sugardew Island geht aber noch einen Schritt weiter und lässt euch euren eigenen Hofladen führen, in dem ihr eure selbst hergestellten Waren an knuffige Waldgeister verkaufen könnt. Mit dem verdienten Geld und gesammelten Ressourcen könnt ihr nach und nach den Hof und auch eure Werkzeuge verbessern, was die in dem Genre übliche Motivationsspirale in Gang setzen dürfte.

Ihr könnt sogar die gesamte Insel aufwerten, indem ihr Aufgaben für den Harmoniebaum erfüllt, der für das Gleichgewicht zwischen Menschen, Tieren und Waldgeistern zuständig ist. Wie die Entwickler kürzlich angekündigt haben, sollt ihr zudem Beziehungen mit anderen Inselbewohnern eingehen können. Falls ihr auf Romantik keine Lust habt, könnt ihr euch aber auch von süßen Haustieren Gesellschaft leisten lassen.