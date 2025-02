PS5 Showcase: Sony kündigt State of Play an und sie findet noch diese Woche statt

Eine neue State of Play steht an und das schon sehr bald.

In den letzten Tagen sind bereits einige Gerüchte hochgekocht, dass uns die nächste State of Play von Sony bald bevorstehen könnte. Jetzt haben wir Gewissheit: Sony hat den kommenden Showcase nun nämlich auch offiziell angekündigt – und er findet bereits morgen statt!

State of Play im Februar 2025: Datum und Startzeit des Events

Auf X (ehemals Twitter) hat Sony die kommende State of Play für morgen um 2:00pm PT-Zeit angekündigt. Nach deutscher Zeit bedeutet das also folgende Start-Uhrzeit für den Livestream:

Datum der State of Play: Mittwoch, der 12. Februar 2025

Mittwoch, der 12. Februar 2025 Start-Uhrzeit der State of Play: 23:00 Uhr deutscher Zeit

Wie lange dauert die Show? In einem Blogeintrag hat Sony verraten, dass der Livestream insgesamt rund 40 Minuten lang laufen soll.

Wo kann ich den Livestream gucken? Die State of Play könnt ihr live auf dem offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal von PlayStation anschauen. Auch wir begleiten die Show morgen für euch im Live-Ticker mit, sodass ihr sie hier ebenfalls mitverfolgen könnt.

Was wird bei der State of Play zu sehen sein?

Sony hat natürlich noch keine genauen Details dazu verraten, was uns in der State of Play erwarten wird. In der Ankündigung heißt es lediglich, dass wir "News und Updates zu großartigen Spielen, die auf die PS5 kommen" sehen werden – das gibt aber immerhin schon einmal einen Hinweis darauf, dass wir nicht mit PS4-Spielen rechnen können.

Wir haben uns aber bereits vor ein paar Tagen Gedanken darüber gemacht, welche Spiele bei der nächsten State of Play gezeigt werden könnten und Hinweise auf einige mögliche Kandidaten zusammengetragen:

Mehr zum Thema State of Play mit neuen PS5-Spielen angeblich schon in dieser Woche - mit diesen Titeln rechnen wir von Eleen Reinke

Unter anderem dürfte Death Stranding 2 ein wahrscheinlicher Kandidat sein. Immerhin hat Hideo Kojima vor ein paar Tagen erst angeteast, dass er aktuell einen neuen Trailer zum Spiel schneidet. Daneben ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass Metal Gear Solid Delta einen Auftritt bekommen könnte – hier war vor wenigen Tagen im PlayStation Store ein Trailer samt Releasedatum verfrüht live gegangen, ehe er wieder offline genommen wurde.

Jetzt ist aber natürlich mal wieder die GamePro-Community gefragt: Welche Spiele wollt ihr unbedingt bei der kommenden State of Play sehen?