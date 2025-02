State of Play mit neuen PS5-Spielen angeblich schon in dieser Woche - mit diesen Titeln rechnen wir

Ghost of Yotei soll noch dieses Jahr erscheinen und wäre deshalb perfekt für eine State of Play geeignet.

Bislang hat Sony eigentlich noch gar keinen neuen Showcase für die kommenden Spiele 2025 angekündigt. Das könnte sich aber schon sehr bald ändern, zumindest wenn es nach mehreren Insidern geht.

Den Leaks nach müssen wir uns auch gar nicht mehr lange gedulden, angeblich soll eine State of Play noch in dieser Woche stattfinden: Wo NatetheHate einen Termin am 14. Februar andeutet, geht Jeff Grubb sogar schon vom 12. Februar aus.

Trotzdem handelt es sich dabei bislang nur um Gerüchte, entsprechend wissen wir auch noch nicht, welche Spiele uns erwarten. Es gibt aber zumindest ein paar ziemlich wahrscheinliche Kandidaten.

Diese Spiele könnten wir auf dem nächsten PlayStation Showcase sehen

Death Stranding 2

Death Stranding 2

Das neue Spiel von Hideo Kojima gehört zu einer Handvoll PS5-Exclusives, die bereits für einen Release 2025 bestätigt sind. Entsprechend ist es naheliegend, dass wir bald etwas mehr vom Open-World-Titel sehen werden.

Zusätzlich hat Kojima vor wenigen Tagen auf X/Twitter angeteast, dass er aktuell einen neuen Trailer zu Death Stranding 2 schneiden könnte – was sich natürlich perfekt für die nächste State of Play machen würde.

God of War (Remaster)

Angeblich sollen sowohl Remaster der alten Teile als auch ein neues Spiel mit Kratos in Planung sein.

Auch zu God of War köchelt aktuell die Gerüchteküche. Schon länger wird gemunkelt, dass Remaster der originalen Trilogie in Arbeit sind. Hinzu kommt ein frisches Gerücht von Tom Henderson, laut dem Sony Santa Monica am nächsten Teil werkeln soll und es nicht wie bislang vermutet nach Ägypten geht – sondern uns stattdessen ein Prequel erwartet, das Kratos wieder nach Griechenland schickt.

Gut möglich also, dass uns auch hier Ankündigungen zu den Remastern oder dem nächsten Teil bald bevorstehen.

Ghost of Yotei

Ghost of Yotei

Ghost of Yotei ist das zweite große PS5-Exclusive, das bereits für 2025 bestätigt wurde. Seit der Ankündigung des Ghost of Tsushima-Nachfolgers im September 2024 gab es allerdings keine weiteren Infos. Höchste Zeit also, dass Entwickler Ssucker Punch hier nachlegt.

Metal Gear Solid Delta

Metal Gear Solid Delta

Offiziell hat das Remake zu Metal Gear Solid 3 noch kein Releasedatum. Allerdings ist vor ein paar Tagen ein Trailer offenbar verfrüht im PlayStation Store live gegangen und hat einen Release am 28. August 2025 enthüllt. Inzwischen ist der Trailer zu MGS Delta wieder offline, aber es ist zumindest denkbar, dass er eigentlich für einen baldigen Showcase gedacht war.

Wolverine

Wolverine

Insomniac Games hat Marvel's Wolverine bereits 2021 enthüllt. Seither wurde es aber abseits eines riesigen Gameplay-Leaks infolge eines Hacks ziemlich still um das Spiel. So langsam wird es also höchste Zeit, dass wir mehr zum Spiel mit Logan zu sehen bekommen.

Allerdings hat Chad Dezern, einer der Studio-Leads, erst vor wenigen Tagen im Interview mit Variety davon gesprochen, dass das Team aktuell stoisch bleiben müsse und nichts verraten kann, bis die Zeit für eine Ankündigung reif ist – ob das heißt, dass uns eine Ankündigung schon bald oder erst in ferner Zukunft erwartet, bleibt Interpretationssache.

Horizon Online-Ableger

Aloy soll ihr eigenes Spiel mit Online-Koop bekommen.

Zum kommenden Online-Ableger von Horizon Forbidden West wissen wir bislang noch gar nicht allzu viel. Ende 2024 ist allerdings eine Stellenausschreibung bei Guerrilla Games aufgetaucht, die einen Praktikanten oder eine Praktikantin für die Vorbereitung des Launches eines Online-Projektes sucht.

Die Person soll dabei in der ersten Hälfte 2025 verfügbar sein. Sollte der Online-Ableger also wirklich noch 2025 erscheinen, wäre es höchste Zeit für eine Enthüllung.

Marathon

Marathon

Marathon ist wohl der wackeligste Titel auf dieser Liste. Gerüchten zufolge war intern ein Release bereits für 2024 geplant, soll dann aber um ein ganzes Jahr verschoben worden sein. Laut Jason Schreier seien Mitarbeiter*innen aber schon letztes Jahr skeptisch gewesen, ob ein Release 2025 eingehalten werden könnte.

Aktuell wissen wir also nur wenig zum konkreten Release. Sollte das Spiel von Bungie aber tatsächlich noch für dieses Jahr eingeplant sein, wäre es auch hier so langsam Zeit für ein Update.

Bei all diesen Titeln handelt es sich natürlich nur um reine Spekulation, auch wenn es Grund zur Annahme gibt, dass wir in nächster Zeit etwas von ihnen sehen könnten. Aber was sagt ihr dazu? Mit welchen Spielen würdet ihr für den nächsten PlayStation Showcase rechnen?