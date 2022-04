Steam Deck: Valve erhöht Lieferungen und macht weitere Vorbesteller glücklich

Valves PC-Handheld Steam Deck ist ein enorm spannendes Gerät, hat aber auch ein nicht unwichtiges Problem. Es ist noch nicht in großer Menge verfügbar, sondern wird nur kleckerweise von Valve an Vorbesteller*innen ausgeliefert. Dementsprechend können bislang nur wenige einen Steam Deck ihr Eigen nennen, Valve hat jetzt aber zumindest etwas Besserung in Aussicht gestellt.

Geduld ist weiterhin gefragt

Denn mit dem Beginn des zweiten Quartals wurde per Tweet mitgeteilt, dass man nun die Steam Deck-Lieferungen erhöhen werde. Außerdem werden weitere Vorbesteller*innen glücklich gemacht. Wie Valve ankündigte, geht in der nächsten Zeit weiteren Interessierten per Mail die Möglichkeit zu, ihr Steam Deck mit einer Bestellung fest zu reservieren.

Hier sei aber noch einmal erwähnt, dass das nur diejenigen betrifft, die bei Valve bereits eine entsprechende Vorbestellung eingereicht hatten.

Auch wenn die erhöhten Liefermengen zumindest auf dem Papier mittelfristig eine etwas bessere Verfügbarkeit versprechen, ist dennoch Vorsicht geboten. Denn gedulden müssen sich alle, die derzeit noch auf ein Steam Deck warten aber dennoch, denn eine zeitnahe Lieferung des PC-Handhelds ist nicht zu erwarten.

Komplett neue Bestellungen sollen erst ab Oktober 2022 – oder sogar noch später ausgeliefert werden. Wer sich für das Steam Deck interessiert, braucht also weiterhin vor allem eines: Geduld.

Unser Test zum Steam Deck

Unser Hardware-Autor Chris konnte sich das Steam Deck bereits ausführlich anschauen und ausprobieren, seinen ausführlichen Testbericht zur PC-Konsole lest ihr hier:

In einem separaten Artikel findet ihr zudem weitere Infos zur aktuellen Verfügbarkeit des Steam Decks sowie die Preise, die ihr für die unterschiedlichen Konfigurationen auf den Tisch legen müsst. Und falls ihr bislang ausschließlich Konsolen hattet und über die Eigenheiten des Steam Decks Bescheid wissen wollt, findet ihr in unserem Artikel alles, was Konsoleros zum Valve-Handheld wissen müssen.

