Sound der Extraklasse zum Bestpreis: Dieses kabellose Gaming-Headset von Steelseries ist das Nonplusultra für PS5

Deswegen schwärmen alle von diesem Headset

Das SteelSeries Arctis Pro Wireless ist ein vielseitiges Headset, das sowohl mit dem PC, PS4, PS5 und anderen Bluetooth-fähigen Geräten kompatibel ist. Einzig Xbox-User gehen leer aus. Durch die stabile 2,4 GHz-Verbindung zur Basisstation habt ihr jederzeit besten Sound und könnt kristallklar mit eurem Team kommunizieren.

Ein einfacher Knopfdruck ermöglicht sogar einen nahtlosen Wechsel auf Bluetooth, falls ihr spontan ein YouTube-Video auf dem Handy schauen möchtet. Die High-Res-Lautsprechertreiber mit Neodym-Magneten versprechen eine beeindruckende Tonqualität, die HiFi-Gaming-Sound mit Frequenzen von bis zu 40.000 Hz bietet.

Die Ausstattung des Headsets fällt mit der Ladestation, diversen Kabeln und zwei Akkus sehr üppig aus.

Die Basisstation ist mit einem kleinen OLED-Bildschirm versehen, auf dem ihr allerlei Anpassungen treffen könnt. Neben einem Equalizer und der Gesamtlautstärkeregelung könnt ihr hier auch die Balance zwischen Spiel- und Sprachchat-Lautstärke präzise einstellen, ohne in komplizierte Menüs abzutauchen.

Mitgeliefert werden zwei Akkus für das Headset, wodurch immer einer aufgeladen werden kann, während der andere in Gebrauch ist. Ein voll aufgeladener Akku ermöglicht rund acht Stunden ununterbrochene Nutzung, und ein schneller Austausch sorgt dafür, dass ihr ohne Verzögerungen im Spiel bleibt. Die Rückseite der Basisstation punktet mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, darunter ein optischer Toslink-Anschluss für die störungsfreie Übertragung von High-Res-Audiosignalen.

