Stellaris - Strategiespiel kommt auch für PS4 und Xbox One

Das bislang nur auf dem PC erhältliche Strategiespiel Stellaris erscheint auch für Konsolen. Das gabs Entwickler Paradox bekannt.

Die Version heißt Stellaris: Console Edition und erscheint für die PS4 und die Xbox One. Einen Release-Termin gibt es bislang noch nicht.

Das erwartet euch in Stellaris

Stellaris erschien im Jahr 2016 und ist ein klassisches sogenanntes 4X-Strategiespiel, besteht also aus den Elementen

Explore (erkunden)

Expand (ausbreiten)

Exploit (ausbeuten/erschließen)

Exterminate (auslöschen)

Ihr erstellt euch in einem komplexen Editor eine Alienrasse und geht danach auf Erkundungstour in prozedural generierte Galaxien, in der ihr andere Völker bekämpft, Technologien erforscht oder Friedensverträge aushandelt.

Auf Konsolen bislang unter dem Radar: In jedem Fall eine spannende Ankündigung, denn auf Konsolen ist das Genre bislang noch ziemlich unterrepräsentiert. Wir sind gespannt, ob und welche Änderungen es an der Konsolenfassung geben wird.

Freut ihr euch auf auf Stellaris?