Gratis am Wochenende: 3 Xbox-Spiele und ein neuer Switch-Shooter

Der Lockdown zwingt die meisten von uns weiterhin in die eigenen vier Wände. Somit bleibt für viele von uns eine Menge Zeit, um Videospiele zu zocken. Umso besser ist es natürlich, wenn wir diese auch noch gratis bekommen. An diesem Wochenende gibt es gleich drei kostenlose Spiele für Xbox und einen spannenden Free-2-Play-Titel für die Nintendo Switch.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Tell Me Why: Kapitel 1

Zeitraum: unbegrenzt

unbegrenzt Xbox Live nötig? nein

nein Auch im Game Pass enthalten? ja

ja Genre: Adventure

Darum geht es: Wer Life is Strange gespielt hat, wird sich auch bei diesem Titel von Dontnod gleich zu Hause fühlen. In Tell Me Why sehen sich die Zwillinge Tyler und Alyson nach einem Jahrzehnt erstmals wieder, um das Haus zu verkaufen, in dem sie aufwuchsen. Schnell wird klar, dass ihre Erinnerungen an die Vergangenheit sich unterscheiden, was Fragen aufwirft.

Für alle, die sich nicht ganz sicher sind, ob ihnen Tell Me Why gefällt, steht jetzt das erste Kapitel kostenlos zur Verfügung. Und wenn ihr mit dem Game Spaß habt, könnt ihr euch die restlichen Akte für rund 10 Euro holen. Dieses Angebot besteht allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum.

Cities: Skylines

Zeitraum: noch bis zum 14. März

noch bis zum 14. März Xbox Live nötig? ja (alternativ Game Pass)

ja (alternativ Game Pass) Auch im Game Pass enthalten? ja

ja Genre: Aufbau-Strategie

Darum geht es: In Cities: Skylines übernehmen wir die Verantwortung für eine ganze Stadt - vom Spatenstich für die ersten Straßen bis zu den sich stetig wandelnden Bedürfnissen tausender Bürger. Wer schon einmal Sim City gezockt hat, weiß was ihn erwartet. Mit vielen Freiheiten und Liebe zum Detail haben die Entwickler eine modernisierte Version der Städte-Sim entworfen. Stellen wir uns der Herausforderung, eine einfache Kleinstadt in eine berstende Metropole zu verwandeln.

Im Xbox Store könnt ihr euch Cities: Skylines kostenlos herunterladen und das ganze Wochenende spielen. Wem die Simulation gefällt, der kann sie sich im Anschluss mit 75 Prozent Rabatt kaufen.

Stellaris: Console Edition

Zeitraum: noch bis zum 14. März

noch bis zum 14. März Xbox Live nötig? ja (alternativ Game Pass)

ja (alternativ Game Pass) Auch im Game Pass enthalten? ja

ja Genre: Echtzeitstrategie

Darum geht es: Stellaris: Console Edition ist der erste Teil der Serie, der auch auf Konsolen erschienen ist. An eurem Controller könnt ihr euch ein Imperium in der Galaxie aufbauen. Geboten werden ein tiefgehendes strategisches Gameplay, vielseitige und hoch entwickelte Alien-Rassen sowie eine sich stetig erweiternde Geschichte.

Genau wie Cities: Skylines ist auch Stellaris das ganze Wochenende kostenlos im Xbox Store erhältlich. Auf die Weltraum-Simulation gibt es zudem 67 Prozent Rabatt.

Gratis für Nintendo Switch

Apex Legends

Zeitraum: unbegrenzt

unbegrenzt Nintendo Switch Online nötig? ja

ja Genre: Hero-Shooter

Apex Legends ist jetzt endlich auch auf der Nintendo Switch erhältlich. Da das Spiel Free2Play ist, könnt ihr es euch kostenlos herunterladen. Um euch in die Online-Schlachten zu werfen, benötigt ihr allerdings ein Abo bei Nintendo Switch Online.

Darum geht es: Apex Legends ist ein schneller Hero-Shooter. Sucht euch einen der bunten Charaktere aus und ballert euch mit Freunden durch groß angelegte Arenen. Wie in anderen Battle Royale-Spielen auch, hat gewonnen, wer am Ende noch auf dem Schlachtfeld steht.

Neue Demos

Monster Hunter Rise für Nintendo Switch (Demo-Version 2 ab 12. März um 12 Uhr )

A-Train: All Aboard! Tourism für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Rev Up! RC Grand Prix für Nintendo Switch

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele für März anschauen:

Kostenlose PC-Spiele

Ihr sucht kostenlose Spiele für den PC? Dann schaut doch bei den Gratis-Spielen unseren Kollegen der GameStar vorbei. Dort listen sie regelmäßig auf, was ihr am Wochenende kostenlos auf Steam, Epic Games & Co. spielen könnt.

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?