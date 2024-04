Streaming für 5€: Netflix-Alternative mit Blockbustern wie Barbie und Serienhits wie Last of Us günstig sichern

Waipu.tv und den Sky Streaming-Dienst WOW könnt ihr gerade im Bundle für nur 5€ im Monat bekommen.

Falls euch Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video langsam zu teuer werden für das, was sie bieten, haben wir hier eine spannende Alternative für euch: Jetzt könnt ihr euch Waipu.tv im Bundle mit WOW Filme & Serien 12 Monate lang für nur 5€ im Monat sichern und so nicht nur 269 TV-Sender, sondern auch Kinohits wie Oppenheimer und Barbie oder Serien wie The Last of Us sehen! Hier geht’s direkt zum Deal:

5€ sind ein hervorragender Preis, schließlich kostet Skys Streaming-Dienst WOW normalerweise schon allein 9,98€ im Monat, während das Waipu.tv Perfect Plus-Abo gewöhnlich sogar bei 12,99€ im Monat liegt. Das Sonderangebot ist nur noch bis zum 7. April gültig, also bis Sonntag.

Waipu.tv + WOW: 269 Sender, Kino-Blockbuster und Serien-Hits

Auch der Oscar-Abräumer Oppenheimer ist unter den zahlreichen Kinohits des WOW-Abos.

269 TV-Sender mit Waipu.tv schauen: Schon allein durch das Waipu.tv Perfect Plus-Abo bekommt ihr Zugriff auf 269 Fernsehsender, darunter 254 in HD und 69 Pay-TV-Sender. Außerdem stehen rund 30.000 Filme und Serien zum Abruf bereit. Durch speziallisierte Kanäle wie Home of Horror, Syfy oder Naruto HD wird jedes Genre von Krimi, über Comedy und Science Fiction bis hin zu Anime bedient. Was auch immer eure Vorlieben sind, ihr werdet hier das Richtige finden.

Blockbuster von Barbie bis Oppenheimer: Mit WOW könnt ihr große Blockbuster sehen, kurz nachdem sie im Kino gelaufen sind. Zur Auswahl gehören einige der größten Kinohits des Jahres 2023 wie Barbie, Oppenheimer und Mission: Impossible – Dead Reckoning. Mit sieben Auszeichnungen war Oppenheimer sogar der erfolgreichste Film bei der letzten Oscar-Verleihung. Natürlich könnt ihr auch spannende Überraschungs-Hits wie beispielsweise die Horror-Komödie Cocaine Bear (der Name verrät den Inhalt) anschauen.

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie

Serien-Hits wie The Last of Us & Game of Thrones: Neben Filmen könnt ihr mit WOW auch viele der größten Serien-Hits schauen. Mit dabei ist beispielsweise The Last of Us, eine der besten Spieleverfilmungen überhaupt! Auch andere große HBO-Serien wie Game of Thrones oder Westworld sind enthalten, ebenso Serien-Klassiker wie NCIS oder Sky-Eigenproduktionen wie Das Boot oder Chernobyl.

