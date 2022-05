Das Summer Game Fest 2022 ist am 9. Juni: Kringelt das Datum unbedingt rot ein

Sommer, Sonne, Videospiele: Das Summer Game Fest 2022 hat einen Termin. Den solltet ihr euch unbedingt fett im Kalender markieren, weil auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder Einiges ansteht. Letztes Jahr wurde unter anderem zum ersten Mal Gameplay von Elden Ring gezeigt. Dementsprechend dürfte auch 2022 ein ordentliches Feuerwerk abgebrannt werden.

Das Summer Game Fest 2022 hat einen Termin

Alle Jahre wieder: Mittlerweile hat sich das Summer Game Fest zu einer echten Institution entwickelt und findet jedes Jahr große Beachtung. Wenig überraschend findet die Show von und mit Host Geoff Keighley auch 2022 wieder im Sommer statt. Genauer gesagt:

Am 9. Juni 2022 um 20 Uhr

Die Show Summer Game Fest Live widmet sich auch dieses Jahr mit Sicherheit wieder einer ganzen Menge an Ankündigungen, Weltpremieren, Enthüllungen und Gameplay-Präsentationen. Das Event wird in Los Angeles vor einem Live-Publikum veranstaltet, kann aber natürlich auch im Livestream gesehen werden.

Menschen in den USA, Kanada oder Großbritannien bekommen sogar die Gelegenheit, das Spektakel live im IMAX-Kino zu schauen (genau wie die später stattfindenden Game Awards):

Link zum YouTube-Inhalt

Direkt im Anschluss der Summer Game Fest Live-Show gibt es auch noch den Day of the Devs: Summer Game Fest Edition. Hier dreht sich alles um die etwas kleineren Titel. In den letzten Jahren wurden beim Day of the Devs zum Beispiel Death's Door, TOEM, Unpacking, Psychonauts 2 oder Disco Elysium vorgestellt.

Bei der Summer Game Fest Live-Show 2021 war das Gameplay-Debüt von Elden Ring zu sehen, außerdem wurden Tiny Tina's Wonderland und Death Stranding: Director's Cut angekündigt. Wenn ihr Lust auf Neuankündigungen und eine spannende Show habt, solltet ihr euch das wohl auch 2022 nicht entgehen lassen. Womöglich gibt es neues Gameplay zu Zelda BotW 2 oder zu God of War 2: Ragnarök!

Welche Titel würdet ihr gern bei der diesjährigen Liveshow sehen?