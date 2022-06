Summer Game Fest 2022: Alle Ankündigungen in der Übersicht

Die rund zweistündige Summer Game Fest-Show ist rum und hat uns Premieren, Trailer und Updates zu bereits bekannten Spielen spendiert. Hier findet ihr die wichtigsten Ankündigungen in der Zusammenfassung.

The Last of Us im Dreierpack

Der Rausschmeißer der Show war The Last of Us. Wenig überraschend hat sich der Leak von vor wenigen Stunden mit der Ankündigung in der Show bestätigt: The Last of Us Part 1 bekommt ein Remake für die PS5. Mehr dazu lest ihr im folgenden Artikel:

Das war aber noch nicht alles: Es gab auch ein erstes Concept Art zum Standalone Multiplayer zu sehen, der 2023 erscheinen soll. Außerdem wurde ein erstes offizielles Bild aus der HBO-Serie gezeigt, bei dem Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) von vorne zu sehen sind. Neil Druckmann erwähnte auch ein weiteres Projekt, zu dem er uns aber noch nichts verraten wollte.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Zu Call of Duty: Modern Warfare 2 haben wir bereits gestern einen Gameplay-Trailer zu sehen bekommen. Auf dem Summer Game Fest 2022 wurde ein weiter Trailer (Dark Water) nachgelegt, der uns mit in eine Kampagnen-Mission nimmt, die an die erste Mission aus dem originalen Modern Warfare angelehnt ist. Außerdem bekommen Captain Price, Johnny "Soap" MacTavish, Simon "Ghost" Riley von Alejandro Vargas Unterstützung.

Hier geht's übrigens zu Tobis Preview, der schon mehr von Modern Warfare 2 sehen konnte:

Goat Simulator 3

Den Preis für die wohl witzigste Ankündigung geht an den Goat Simulator 3. Teil 3? Ja, ihr habt richtig gelesen. Ein Goat Simulator 2 wurde einfach übersprungen. Zudem nimmt das Spiel den Dead Island 2-Trailer, in dem ein Jogger im Lauf in einen Zombie verwandelt, auf die Schippe.

Der Goar Simulator 3 soll noch 2022 für PlayStation, Xbox und PC erscheinen.

One Piece Odyssey

One Piece Odyssey hat einen neuen Trailer, aber sonst keine nennenswerten Informationen bekommen. Das Spiel erscheint noch dieses Jahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Layers of Fears

Layers of Fears ist eine Sammlung der Psycho-Horror-Spiele: Sie beinhaltet Layers of Fear inklusive Erweiterung, Layers of Fear 2 und ein ganz neues Story-Kapitel – und das alles in der Unreal Engine 5. Die Sammlung erscheint im Frühjahr 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Falls ihr mehr zum neuen Layers of Fears wissen wollt, empfehlen wir euch den folgenden Artikel:

Fort Solis

Fort Solis ist eine Singleplayer-Neuankündigung, die Fans von Weltraum-Horror-Spielen abholen soll. Das Spiel stammt zwar vom kleinen Studio Fallen Leaf, für die Synchronsprecher sind aber große Namen bestätigt: Troy Baker (Joel auf The Last of Us) und Roger Clark (Arthur Morgan aus RDR2).

Wann Fort Solis erscheint wurde nicht bekannt gegeben. Als Plattform wurde bislang der PC via Steam bestätigt.

Was gab es sonst noch beim Summer Games Fest?

Das Summe Game Fest ist noch nicht vorbei: Abseits von der Live-Show erwarten uns die nächsten Tage noch weitere Ankündigungen und Shows, die wir auch im Rahmen unseres Find Your Next Game-Programms begleiten. Schaut also gerne auch in unsere Twitch-Livestreams auf Monsters and Explosions vorbei.

Wie hat euch die Live-Show gefallen? Was war euer Highlight?