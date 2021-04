Super Dragon Ball Heroes teast Vegetas neue Form und ihren Ursprung an

Super Dragon Ball Heroes ist der noch durchgeknalltere Dragon Ball-Ableger für alle, denen der normale Manga und Anime zu langweilig sind. Hier fliegen so richtig die Fetzen und Son Goku und Vegeta schaukeln sich zu en aberwitzigsten Höchstformen hoch. Bald ist es wieder so weit: Offenbar schafft Vegeta es, eine ganz spezielle Kraft unter seine Kontrolle zu bringen, was seinem Kumpel und Rivalen Son Goku nie gelungen ist.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Vegeta erreicht in Super Dragon Ball Heroes eine neue, bisher unbekannte Form

Darum geht's: In Super Dragon Ball Heroes hat der Oberfiesling Fu eine Art dunkles Spiegel-Universum erschaffen. Darin existieren alle möglichen Varianten von bekannten Figuren, aber zum Beispiel wurde hier Planet Vegeta auch nie vernichtet, wie im normalen Universum.

Während sich Son Goku mit dem goldenen Freezer und dem goldenen Cooler prügelt, muss sich Vegeta mit den bösen Saiyajins herumschlagen. Dabei handelt es sich um einen maskierten Saiyajin sowie um Turles und Cumber. Letzterer hatte durch Fu bereits Son Goku mit seiner bösen Aura infiziert, was ihn zu einer Art Berserker werden und Vegeta angreifen ließ:

Vegetas neue Form? Nun gibt es eine Preview zur Episode 3 namens "Pride of the Warrior Race! Vegeta's Awakening!" In der Übersetzung erfahren wir mehr dazu, wie Vegeta mit der Evil Aura seiner Widersacher umgeht.

Offenbar ist es ihm gelungen, sie zu meistern und sich nicht in einen Berserker zu verwandeln, sondern stattdessen eine neue Transformationsstufe zu erreichen.

Link zum Twitter-Inhalt

So sieht die neue Form wohl aus:

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist Super Dragon Ball Heroes? Eigentlich handelt es sich dabei nur um ein Promo-Spinoff, das ursprünglich als Werbung für das (digitale) Kartenspiel konzipiert wurde. Mittlerweile erfreuen sich die kurzen Episoden des Animes allerdings großer Beliebtheit, weil sie einfach noch weniger Grenzen kennen und noch mehr übertreiben, als es bei Dragon Ball sowieso schon der Fall ist.

Wie findet ihr Vegetas neue Form? Und glaubt ihr, damit könnte er gegen Son Goku gewinnen?