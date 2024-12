Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick

Pokémon TCG Pocket wird ständig um neue Inhalte erweitert.

Das Sammeln von Karten ist ein fester Bestandteil des Spielkonzepts von Pokémon Trading Card Game Pocket. Das bedeutet auch, dass die Entwickler*innen regelmäßig für Nachschub sorgen (müssen), um das Spiel spannend zu halten. Das funktioniert über neue Erweiterungen, Events und Funktionen.

Damit ihr immer wisst, was davon wann als Nächstes ansteht, haben wir hier die inoffizielle (weil auch mit Leaks versehene) Roadmap für euch.

Diese Erweiterungen, Events und Funktionen erwarten uns in Zukunft in Pokémon TCG Pocket

Kommende Erweiterungen

17. Dezember 2024 - Mini-Set A1A (Leak)

- Mini-Set A1A (Leak) 30. Januar 2025 - Große Erweiterung A2 (Leak)

Die Erweiterungen bringen die meisten neuen Karten ins Spiel. Die großen Sets umfassen (bislang) um die 200 Karten, aufgeteilt in drei Boosterpack-Versionen. Mit ihnen hängen auch exklusive Karten und neue Missionen zusammen.

Kommende Events

6. Dezember bis 20. Dezember - Bisasam & Magnetilo Wunderwahl-Event (Leak)

- Bisasam & Magnetilo Wunderwahl-Event (Leak) 9. Dezember bis 16. Dezember - Emblem-Event 2 Unschlagbare Gene (Leak)

Je nach Event kommen neue Karten, Embleme und mehr ins Spiel. Die Dauer der Events variiert und mal müssen wir nur ein paar Wunderwahlen durchführen, mal viele Kämpfe bestreiten. Im Kern funktioniert jedoch jeder Event-Typ gleich und findet in regelmäßigen Abständen mit neuen Pokémon oder übergreifenden Themen statt.

Welche Events aktuell stattfinden und welche Event-Typen es gibt, könnt ihr in der folgenden Übersicht nachlesen:

Alle aktuellen Pokémon TCG Pocket-Events auf einen Blick - Diese Karten und Items könnt ihr euch verdienen

Kommende Funktionen

Januar 2025 - Tauschfunktion Teil 1 (bestätigt)

- Tauschfunktion Teil 1 (bestätigt) Irgendwann 2025 - Tauschfunktion Teil 2+ (bestätigt)

Die Tauschfunktion wird nicht vollständig an einem Stück ins Spiel integriert. Näheres dazu lest ihr hier:

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Pokémon Sammelkartenspiel Pocket (wie es in Deutschland offiziell heißt) ist seit dem 30. Oktober 2024 kostenlos in den App Stores von Google und Android verfügbar. Es setzt auf ein Free2Play-Modell, beinhaltet also optionale, kostenpflichtige Ingame-Käufe.