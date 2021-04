Super Mario 3D All-Stars sollt laut Nintendo bereits am 31. März aus dem Handel verschwinden und tatsächlich ist die Kollektion aus drei Jump&Run-Klassikern im Nintendo eShop sowie bei vielen Retail-Händlern bereits nicht mehr zu bekommen. MediaMarkt und Saturn haben aber offenbar noch einige Restbestände auf Lager, die sie jetzt sogar günstiger anbieten: Ihr bekommt Super Mario 3D All-Stars bei beiden Händlern aktuell schon für 39,99 Euro.

Super Mario 3D All-Stars für 39,99€ bei MediaMarkt

Super Mario 3D All-Stars für 39,99€ bei Saturn

Mit diesem Preis sind Saturn und MediaMarkt laut Vergleichsplattformen derzeit mit deutlichem Abstand die günstigsten Anbieter. Viele Gelegenheiten, noch günstiger an Super Mario 3D All-Stars zu kommen, dürfte es wohl auch nicht mehr geben. Der Versand kostet übrigens 2,99 Euro, es sei denn, ihr könnt das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe liefern lassen und dort selbst abholen.

Was bietet Super Mario 3D All-Stars?

Super Mario 3D All-Stars enthält Super Mario 64, das ursprünglich für den GameCube erschienene Super Mario Sunshine und das von der Wii stammende Super Mario Galaxy in einer neuen, für die Nintendo Switch optimierten Form.

Vor allem Super Mario Galaxy ist auch heute noch ein großartiges Jump&Run, das Fans des Genres nicht verpassen sollten. Die Reise von einem bunten Planeten zum nächsten zeichnet sich vor allem durch ihr hervorragendes und abwechslungsreiches Leveldesign aus.

Auch Super Mario Sunshine ist ziemlich gut gealtert. Der Ausflug auf eine tropische Insel, auf der wir mit Hilfe der sprechenden Wasserdüse Dreckweg 08/17 für Sauberkeit sorgen, weicht spielerisch vergleichsweise stark von den übrigen Mario-Jump&Runs ab, hatte dafür aber eine Menge eigener Ideen.

Super Mario 64 ist ein echter Klassiker und als ein seinerzeit revolutionäres 3D-Jump&Run ein Stück Videospielgeschichte. Im Vergleich zu den beiden anderen Spielen merkt man hier das Alter allerdings sehr deutlich, sowohl an der Kameraführung als auch an der Steuerung und natürlich an der Grafik. Nintendo hätte in diesem Fall ruhig etwas Arbeit in die Modernisierung stecken dürfen.

Mehr über Super Mario 3D All-Stars erfahrt ihr in unserem Test:

