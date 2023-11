Super Mario Bros. Wonder im Angebot! Switch-Hit günstig und mit Gratis-Zugabe bei Amazon sichern

Bei Amazon könnt ich euch den brandneuen Switch-Hit Super Mario Bros. Wonder nicht nur günstiger, sondern auch mit einem kostenlosen Extra sichern.

Bei Amazon bekommt ihr jetzt den erst im Oktober erschienenen Switch-Hit Super Mario Bros. Wonder im Angebot. Durch 20 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP bezahlt ihr nur noch 47,99€ (UVP: 59,99€). Aber damit noch nicht genug: Als Bonus bekommt ihr sogar noch drei niedliche Pins mit Motiven aus dem Mario-Universum kostenlos dazu. Amazon macht keine Angaben, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Laut Shopseite wird das Bundle zwar erst in ein bis zwei Monaten verschickt, tatsächlich scheint das aber nur für die Pins zu gelten, die Amazon momentan offenbar nicht mehr auf Lager hat. Das Spiel sollte euch also sofort geliefert werden, während die Pins später getrennt versendet werden. Genauere Angaben bekommt ihr am Ende des Bestellvorgangs.

Wie gut ist Super Mario Bros. Wonder?

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Super Mario Bros. Wonder dürfte nach The Legend of Zelda: Breath of the Wild der größte Switch-Hit 2023 sein. Nicht nur die Verkaufszahlen sind hervorragend, bei Amazon ist das Jump&Run seit Wochen plattformübergreifend das meistverkaufte Spiel. Auch die Kritiken fallen begeistert aus. Laut OpenCritic liegt der internationale Wertungsdurchschnitt bei 91 Punkten, in unserem GamePro-Test haben wir sogar noch einen Punkt mehr vergeben:

Im Kern handelt es sich bei Super Mario Bros. Wonder um ein traditionelles Mario-Jump&Run, das trotz 3D-Grafik über zweidimensionale Level verfügt. Es bietet aber viele neue Ideen wie die Wunderblume, welche die seltsamsten Ereignisse verursachen und beispielsweise den Level auf den Kopf stellen, Röhren zum Leben erwecken oder euch in den Weltraum befördern kann.

Außerdem gibt es viele neue Upgrades, durch die ihr euch beispielsweise in einen Elefanten verwandeln oder mit einem Bohrer durch den Boden graben könnt. Ihr könnt sowohl alleine als auch im Koop mit bis zu drei weiteren Spieler*innen spielen, wobei ihr zwischen zwölf verschiedenen Charakteren wählen könnt.

