Super Mario Galaxy-Film: Termin für Streaming-Start bekannt - bei diesem Anbieter könnt ihr den Film gucken

Bald könnt ihr den Mario Galaxy-Film auf Disc kaufen, auch der Streaming-Start ist in Sicht.

Der Super Mario Galaxy-Film war vor einigen Monaten ein großer Erfolg an den Kinokassen. Am 2. Juli – also in wenigen Tagen – wird der Film auch auf Blu-ray und DVD erhältlich sein, außerdem könnt ihr ihn unter anderem über Amazon Prime Video kaufen und schauen.

Offen war bislang allerdings noch, ab wann der Film "normal" mit bestehendem Abo eines Dienstes streambar sein wird. Auf diese Frage gibt es aber nun offenbar eine Antwort.

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Autoplay

Streaming-Start in knapp vier Wochen

Wie der US-amerikanische Streaming-Dienst Peacock angekündigt hat, wird der Super Mario Galaxy-Film ab dem 30. Juli 2026 – also in knapp vier Wochen – auf der hauseigenen Plattform streambar sein.

Voraussetzung dafür ist natürlich ein gültiges, kostenpflichtiges Abonnement des Dienstes.

Wichtiger Hinweis: In Deutschland können direkte Abos bei Peacock nicht abgeschlossen werden. Um den Dienst schauen zu können, müsst ihr ihn entweder über Amazon Prime Video USA als Zusatzchannel buchen oder ein VPN benutzen (hier ist aber unter Umständen Vorsicht geboten).

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Bislang ist Peacock der einzige bekannte Dienst, bei dem ihr den Mario Galaxy-Film streamen könnt. Natürlich werden andere Dienste in der Zukunft folgen, welche und zu welchem Zeitpunkt das sein wird, ist bislang noch unklar.

Nintendoeverything schreibt, dass auch der erste Mario-Film zuerst auf Peacock verfügbar war, vier Monate später zog Streaming-Gigant Netflix in den USA nach. Das muss nicht heißen, dass der zeitliche Ablauf beim Galaxy-Film ähnlich sein muss, aber hilft trotzdem bei der Einschätzung.

Der Super Mario Galaxy-Film ist der Nachfolger des 2023 erschienenen Erfolgs-Streifens Super Mario Bros. Die Geschichte knüpft nahtlos daran an. Mario wird erneut vom Schauspieler Chris Pratt gesprochen (in der deutschen Fassung von Leonard Mahlich), außerdem taucht u.a. Knuddel-Dino Yoshi auf, der im ersten Film noch gefehlt hatte.