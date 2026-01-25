Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Auf der Nintendo Direct am 25. Januar 2026, die sich nur auf den neuen Super Mario Galaxy-Film beschränkte, gab es einen neuen Trailer. In diesem bekommen wir endlich Yoshi zu sehen. Außerdem wurden so auch Birdo, Baby Mario und Baby Luigi als Teil des "Casts" bestätigt.

Der Film startet am 1. April 2026 in den Kinos.