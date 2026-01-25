Läuft gerade Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere
Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

15 Aufrufe

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

25.01.2026 | 16:16 Uhr

Auf der Nintendo Direct am 25. Januar 2026, die sich nur auf den neuen Super Mario Galaxy-Film beschränkte, gab es einen neuen Trailer. In diesem bekommen wir endlich Yoshi zu sehen. Außerdem wurden so auch Birdo, Baby Mario und Baby Luigi als Teil des "Casts" bestätigt.

Der Film startet am 1. April 2026 in den Kinos.
Preisvergleich
alle anzeigen
Super Mario Galaxy
Amazon
Super Mario Galaxy
ab 22,79 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Empfohlen
alle anzeigen
Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere Video starten   2:04

vor einer Stunde

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere
Super Mario - Hall of Fame zu den Jump+Run-Klassikern Video starten   6:59

28.08.2015

Super Mario - Hall of Fame zu den Jump&Run-Klassikern
Kino-Trailer

Kino-Trailer
2.925 Videos

Zum Kanal
Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy

Genre: Action

Release: 16.11.2007 (Wii)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer Video starten   2:40

vor 7 Stunden

He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1     1:00

vor 2 Wochen

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
Niko, CJ + Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele? Video starten   18:48

vor 7 Stunden

Niko, CJ & Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?
Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm Video starten   0:40

vor 2 Tagen

Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm
Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute? Video starten   1     14:29

vor 2 Tagen

Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere Video starten   2:04

vor einer Stunde

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere
Niko, CJ + Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele? Video starten   18:48

vor 7 Stunden

Niko, CJ & Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?
He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer Video starten   2:40

vor 7 Stunden

He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer
Düsteres Mittelalter mit Traumgrafik: 1348 Ex Voto erscheint im März, eine Konsolen-Version wurde aber gestrichen Video starten   1     1   1:33

vor einem Tag

Düsteres Mittelalter mit Traumgrafik: 1348 Ex Voto erscheint im März, eine Konsolen-Version wurde aber gestrichen
Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay + verrät Details zur riesigen Open World Video starten   15:17

vor einem Tag

Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay & verrät Details zur riesigen Open World
Fable hat uns beeindruckt - und Forza Horizon 6 auch Video starten   1:00:43

vor 2 Tagen

Fable hat uns beeindruckt - und Forza Horizon 6 auch
Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm Video starten   0:40

vor 2 Tagen

Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm
Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute? Video starten   1     14:29

vor 2 Tagen

Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?
Die Macher von Psychonauts enthüllen neues Spiel: In Kiln prügelt ihr euch als selbstgetöpferte Vasen Video starten   1:45

vor 2 Tagen

Die Macher von Psychonauts enthüllen neues Spiel: In Kiln prügelt ihr euch als selbstgetöpferte Vasen
Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen Video starten   1   0:38

vor 2 Tagen

Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen
mehr anzeigen