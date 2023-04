Super Mario Sale – Neue Angebote: Hits wie Mario Kart 8 jetzt günstig für Nintendo Switch abstauben!

Der Super Mario Sale im Nintendo eShop geht in die zweite Runde, mit neuen Top-Angeboten für Nintendo Switch.

Schon vor zwei Wochen hat der Nintendo eShop den großen Super Mario Sale gestartet. Zu Halbzeit der Aktion wurden nun die alten Angebote ausgetauscht und ihr bekommt neue Exklusivhits aus dem Mario-Universum zu einem günstigen Preis für Nintendo Switch. In diesem Artikel stellen wir euch diese neuen Angebote, die noch bis zum 4. Mai laufen, genauer vor. Wer lieber direkt zum Sale will, braucht nur diesem Link zu folgen:

Mario Kart 8 Deluxe

Viel Umfang: Bei Mario Kart 8 Deluxe handelt es sich um die Switch-Neuauflage des ursprünglich für Wii U erschienenen Kart Racers. Diese enthält neben dem Hauptspiel und den beiden DLCs des Originals auch fünf neue Fahrer, darunter Bowser Junior und die Inklinge aus Splatoon. Insgesamt bekommt ihr somit einen gewaltigen Umfang von 37 Fahrern und 48 Strecken geboten. Die Vielfalt der fantasievollen Kurse, die euch zum Beispiel durch Eislandschaften, futuristische Städte, grüne Inseln und das Land Hyrule aus der Zelda-Reihe führen, gehört zu den Highlights des Spiels.

5:04 Mario Kart 8 Deluxe - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch

Bewährtes Gameplay mit neuen Möglichkeiten: Beim Gameplay bleibt die Neuauflage dem Original treu und setzt auf die üblichen Stärken, die Mario Kart schon seit Jahrzehnten zur Nummer 1 unter den Kart Racern machen. Mit Figuren aus dem Mario-Universum rast ihr über die bunten Strecken und benutzt Items, um eure Gegner zu sabotieren und euch einen Vorteil zu verschaffen, und zwar sowohl im Singleplayer als auch online oder im lokalen Multiplayer. Zwei neue Items sorgen für zusätzliche taktische Möglichkeiten: Mit der Feder fliegt ihr über Hindernisse hinweg, der Geist lässt euch Gegenstände von euren Gegnern klauen.

Es kommt noch mehr: Mario Kart 8 Deluxe wird übrigens noch immer erweitert: Wenn ihr euch den Booster-Streckenpass holt (der auch im Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online enthalten ist), bekommt ihr 48 weitere Stecken, die in sechs Wellen erscheinen. Die ersten vier Wellen wurden bereits veröffentlicht. Welle 4 zum Beispiel führt euch unter anderem nach Amsterdam und Singapur sowie auf Yoshis Eiland. Die fünfte und sechste Welle folgen bis Ende des Jahres.

Super Mario Odyssey

Frischer Wind durch Cappy: Super Mario Odyssey ist einer der größten Kritikerlieblinge für Nintendo Switch und hat in unserem GamePro-Test beeindruckende 95 Punkte abgestaubt. Es handelt sich im Grunde um einen traditionellen 3D-Platformer im Stil eines Super Mario Galaxy, der aber eine Menge neue Ideen mitbringt. Die wohl spektakulärste davon ist der lebende Hut namens Cappy, mit dessen Hilfe Mario vorübergehend die Kontrolle über andere Charaktere und ihre Fähigkeiten übernehmen können, was für eine Menge spielerische Abwechslung sorgt.

7:43 Super Mario Odyssey - Test-Video zum Jump&Run-Hit für Nintendo Switch

17 Welten voller Ideen: Super Mario Odyssey überzeugt aber auch durch das Design seiner 17 verschiedenen Welten, vom Pilzkönigreich über das Wolkenland bis hin zu Bowsers Land. Dabei beeindrucken neben der optischen Vielfalt vor allem die vielen kreativen Gameplay-Elemente. Mal steuern wir einen riesigen T-Rex, mal bewegen wir einen 2D-Mario wie eine lebende Wandmalerei über die Oberfläche einer Mauer und lassen uns in alte 8-Bit-Tage zurückversetzen. Ständig stoßen wir in den weitgehend offenen, zur Erkundung einladenden Gebieten auf neue Überraschungen.

Hüpfen, rätseln, kämpfen & entspannen: Davon abgesehen beherrscht Mario natürlich noch seine gewohnten Moves vom Dreifachsprung bis zum Rückwärtssalto, welche die spielerische Grundlage des Jump&Runs bilden. Daneben lösen wir viele kleine Rätsel und treten in spektakulären Kämpfen gegen Bossgegner wie einen flinken Tausendfüßler oder einen gewaltigen Drachen an. Zwischendurch können wir uns auch mal mit einem Minispiel entspannen und beispielsweise angeln oder seilspringen. Insgesamt bekommen wir also eine vielfältige Gameplay-Mischung geboten.

New Super Mario U. Deluxe

Verbessert & erweitert: New Super Mario U. Deluxe ist die Neuauflage des für Wii U erschienenen 2D-Platformers und liefert sowohl technische als auch spielerische Verbesserungen. So bekommt ihr auf Nintendo Switch beispielsweise eine höhere Auflösung geboten und könnt nun auch im Singleplayer Luigi, Toad, Toadette oder Mopsie anstelle von Mario spielen. Außerdem ist der umfangreiche DLC Super Luigi U enthalten. In diesem spielt ihr neue und schwierigere Varianten der Level des Hauptspiels.

5:13 New Super Mario Bros. U Deluxe - Test-Video: Auch auf der Switch ein tolles Jump&Run

Nostalgisch & präzise: Wie Super Mario Odyssey punktet auch New Super Mario U. Deluxe durch sein hervorragendes Leveldesign. Auf unserem Weg von der Sandkuchenwüste über den Limonadendschungel bis zu Prinzessin Peachs Schloss treffen wir auf die verschiedensten Gefahren und Gegnertypen und werden außerdem immer wieder mit neuen Spielmechaniken - nicht zuletzt dank der vielen und teilweise neuen Power-Ups - konfrontiert. Obwohl die Grafik natürlich viel aufwendiger ist, kommen dabei Erinnerungen an Klassiker aus der SNES-Zeit auf, auch dank der gewohnt präzisen Steuerung.

Über 160 Level + Koop: Die Kampagne führt euch durch acht Welten mit insgesamt über 160 Leveln. Nach einem sanften Einstieg gelingt New Super Mario U. Deluxe dabei eine gute Balance beim Schwierigkeitsgrad: Wir fühlen uns stets gefordert, aber nie unfair behandelt. Neben dem Singleplayer gibt es auch lokalen Multiplayer für bis zu vier Spieler*innen, in dem wir gemeinsam durch die Level hüpfen. Hier wird es gerne mal chaotisch, weil wir auch zusammenstoßen und uns dadurch gegenseitig in Abgründe befördern können. Dafür ist es umso befriedigender, wenn wir gemeinsam schwierige Abschnitte meistern.

Captain Toad: Treasure Tracker

70 geheimnisvolle Level: Bei Captain Toad: Treasure Tracker handelt es sich um ein niedliches Rätselspiel, in dem wir, wie der Titel schon verrät, mit dem pilzköpfigen Protagonisten auf Schatzsuche gehen. In den über 70 detailreichen Leveln, zu denen neben paradiesischen Sandstränden beispielsweise auch Spukhäuser und brodelnde Vulkane gehören, verbirgt sich so manches Geheimnis, das wir nur dann finden, wenn wir sie genau untersuchen und durch Drehen der Kamera aus verschiedenen Winkeln betrachten.

3:29 Captain Toad: Treasure Tracker - Test-Video: Wie viel Spaß macht das Mario-Rätsel-Spinoff?

Knifflige Herausforderungen: Hauptziel ist in der Regel, den Stern am Ende des Levels zu erreichen, wobei sich uns viele Gegner und Hindernisse in den Weg stellen. Die Rätselmechaniken sind dabei immer wieder andere und reichen vom Drücken von Schaltern über das Ausrichten von Kanonen bis hin zur Verdopplung unserer Spielfigur. Außerdem hält jeder Level drei versteckte Edelsteine und besonders knifflige Herausforderungen bereit. Zwischendurch gibt es auch Bonuslevel, in denen wir Bosse besiegen, möglichst schnell viele Münzen einsammeln oder rasante Lorenfahrten überstehen müssen.

Gemütliches Knobeln mit Koop: Obwohl die Rätsel in Captain Toad: Treasure Tracker durchaus fordernd werden können, wird der Schwierigkeitsgrad nie so hoch, dass Frust entsteht, zumal es bei der Lösung keinen Zeitdruck gibt und ihr ganz in Ruhe knobeln könnt. Außerdem könnt ihr euch im lokalen Koop von einem Mitspieler helfen lassen, der euch nicht nur bei den Rätseln unterstützen, sondern auch Gegner vom Leib halten kann, indem er sie mit Rüben beschießt. Falls ihr Captain Toad: Treasure Tracker erst mal Probespielen wollt, findet ihr im Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo.