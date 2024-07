Super Mario-Speedrunnerin schafft das, was noch niemand vor ihr schaffte - bereitete sich insgesamt 14 Monate darauf vor

Super Mario Odyssey bildete den Abschluss des "No-Death-Runs" der französischen Streamerin.

Wer schon einmal eines der großen 3D-Mario-Spiele gezockt hat, weiß vermutlich, wie herausfordernd es sein kann, dort kein einziges Leben zu verlieren. Die Jump&Runs sind nämlich mit zahlreichen Fallen und Gemeinheiten gespickt, die es sehr schwer machen, ohne ein einziges Ableben durchs Spiel zu kommen.

Dementsprechend hoch ist das einzuschätzen, was jetzt einer französischen Streamerin und Speedrunnerin gelungen ist. "Niniste" spielte nämlich nicht nur ein 3D-Mario-Spiel durch, ohne dabei zu sterben, sondern ALLE in chronologischer Reihenfolge – und das am Stück, in einem einzigen Stream.

Zur Erinnerung, das sind:

14 Monate hartes Training für No-Death-Run in allen 3D-Marios

Diese außergewöhnliche Leistung hatte vor ihr bislang niemand geschafft, entsprechend glücklich zeigte sich die Streamerin unter anderem in ihrem X/Twitter-Post zum Rekord.

"DAS IST EINE WELTPREMIERE! Ich habe alle Haupt-Mario 3D-Spiele hintereinander in einem einzigen Stream durchgespielt, OHNE auch nur ein einziges Leben zu verlieren! Danke an alle, die mich 1 Jahr und 2 Monate lang unterstützt haben, um das zu schaffen."

Im Post ist es schon zu lesen: Niniste bereitete sich über knapp 14 Monate auf ihr monumentales Unterfangen vor. Wie Jeuxvideo.com berichtete, lernte die Speedrunnerin in dieser Zeit nahezu jede Sequenz aus allen Spielen auswendig, analysierte mögliche Fehlerquellen und trainierte täglich.

Viele sahen ihr dabei in den Streams zu, mit der Zeit bildete sich eine ganze Community, die Niniste bis zu ihrem Weltrekordversuch begleitete – der dann auch prompt klappte.

Wiederholung beim nächsten 3D-Mario?

Der "No-Death-Speedrun" von Niniste wird nun sicherlich einige Zeit Bestand haben. Zumindest solange, bis mit dem nächsten großen Mario-Spiel ein weiterer 3D-Teil hinzukommt.

Zu diesem gibt es bislang aber nur Gerüchte, etwa, dass es das erste Mario-Spiel mit einer Open World wird und dass es zum Release der nächsten Nintendo-Konsole erscheint. Möglich, dass Niniste dann nochmal zum Controller greift und ihren Weltrekord noch ausweitet.

