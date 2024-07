Das neue LEGO-Mario-Set sieht so fantastisch aus, dass ich all meine Prinzipien über Bord werfe

LEGO hat ein neues Mario-Set enthüllt, bei dem selbst Dennis schwach wird.

Nach Animal Crossing ist bei LEGO wieder unser aller Lieblingsklempner an der Reihe. Und was der dänische Klemmbausteinhersteller gestern im Rahmen der Comic Con in San Diego enthüllt hat, lässt selbst mich als großen LEGO-Kritiker für einen Moment verstummen – das neue Super Mario-Set sieht nämlich absolut fantastisch aus.

Aber bevor wir in die bereits bekannten Details gehen, hier die ersten Bilder vom neuen Set:

Infos zu Teilen, Preis und Funktionen

Jetzt zu den bei LEGO-Modellen wie immer spannenden Details der Sets: Also, was haben Super Mario und Yoshi denn zu bieten?

Zunächst einmal besteht das Set aus 1.215 Teilen, uns erwartet also ein eher kurzer Bauspaß. Was den Preis anbelangt, gibt es unter anderem von der Seite Zusammengebaut.de erste Spekulationen und die liegen bei ca. 130 bis 150 Euro – was selbst für LEGO-Verhältnisse aus meiner Sicht absurd viel ist!

Die Funktion des Sets: Wer auf den Bildern genau hinschaut, erkennt eine kleine mechanische Kurbel unten rechts am Sockel, mit der Yoshi einen Feuerball spucken kann. Ob es noch weitere Funktionen gibt, kann ich an den Bildern zumindest nicht erkennen.

Weitere konkrete Infos wird LEGO heute Abend enthüllen. Dann auch sicher, wann das Set erscheint. Angeblich soll es am 1. Oktober 2024 soweit sein. Ich habe aber noch einmal direkt nachgefragt und sollte ich vorher mehr erfahren, erfahrt ihr's natürlich hier im Artikel als Update.

Meine Hass-Liebe zu LEGO

Habe ich in meiner Kindheit noch wie wild von Raumschiffen bis Bahnhöfen alles mögliche von LEGO eifrig und mit viel Hingabe zusammengebaut, konnten mich die Klemmbausteine in den vergangenen zehn Jahren immer weniger begeistern.

Nicht nur sind die Preise für die Sets in Regionen geschossen, die fernab jeglicher Realität sind. Auch hat die Qualität der Sets und speziell der Figuren immer mehr nachgelassen. "Farbseuche", wie der "Herr der Steine" sagen würde, unschöne Sticker, halbgar verbaute Funktionen. Das Ganze wirkte immer mehr wie ein pures Melken der treuen Fangemeinde und da hatte ich schlicht keine Lust mehr drauf – bis jetzt!

Beim neuen Mario-Set hat mich LEGO nämlich am Haken und sich von dem zu lösen, das wird selbst für mich als großen Kritiker kaum möglich sein. Am Ende sind wir eben alle nur Spielkinder!

Wie gefällt euch denn das neue Set und wie sind eure Erfahrungen mit LEGO in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten?