Super Nintendo World bekommt Donkey Kong-Achterbahn, die absichtlich ‚entgleist‘

Ist die Donkey Kong-Achterbahn genauso sicher wie andere?

Im Freizeitpark der Universal Studios Japan steht seit etwa drei Jahren die Super Nintendo World. Dabei handelt es sich um einen Freizeitpark im Freizeitpark, der sich komplett um Mario, Toad, Yoshi und Co. dreht.

Dieser Park wird durch einen neuen Donkey Kong-Bereich erweitert. Schon in 2024 sollen die Tore zum Dschungel-Königreich öffnen. Dabei wird es sogar eine neue Achterbahn geben, die während der Fahrt entgleist. YouTuber CoasterTalk erklärt die Technik dahinter und verrät, wieso das Entgleisen trotzdem sicher ist.

Neue Donkey Kong-Achterbahn entgleist, ist aber trotzdem so sicher wie andere

Was hat es mit der Achterbahn auf sich? Die Waggons der Achterbahn sind so designt wie die Minenwagen aus den Monkey Mines in Donkey Kong Country. Die Parkbesucher*innen fahren in Vierergruppen in diesem Waggon mit. Während der Fahrt soll es sogar Passagen geben, bei denen der Wagen die Spur wechselt oder kurzzeitig in die Luft abhebt. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Illusion, wie CoasterTalk erklärt:

Unterhalb der Schienen, die die Besucher*innen sehen, gibt es nämlich noch richtige Schienen. Auf diesen ist ein Fahrgestell angebracht, das insgesamt 24 Räder hat und an der Seite mit den Waggons verbunden ist.

Befindet sich der Waggon also in der Luft, wird er immer noch von dem Fahrgestell gestützt, das sich auf den unteren Schienen befindet. So ist der Wagen zu keiner Zeit wirklich entgleist.

Bekommen die Fahrgäste das nicht mit? Damit keiner der mitfahrenden Personen etwas merkt, sind die Hindernisse so gebaut, dass die unteren Schienen nie zu sehen sein werden. Es gibt beispielsweise Absprungschanzen, die die Sicht blockieren.

So entsteht für die Parkbesucher*innen das Gefühl, dass sie kurzzeitig in der Luft sind. Dabei werden sie die ganze Zeit vom unteren Fahrgestell gestützt. Das macht die Achterbahn genauso sicher wie alle anderen Achterbahnen. Das System wurde zudem vom Achterbahnhersteller Setpoint auf Herz und Nieren geprüft.

Was gibt es sonst noch im Donkey Kong-Bereich? Leider sind noch nicht allzu viele Attraktionen bekannt, die es in dem Freizeitpark-Abschnitt geben wird. Die Waggon-Achterbahn wird das Highlight des Parks sein.

Der Bereich wird vermutlich im Dschungeldesign gehalten. Wir können einen goldenen Tempel, Kongas und einige tropische Pflanzen erwarten.

