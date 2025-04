PS5-Fan macht Super-Schnäppchen und bekommt PS5 Slim, Headset und Edge-Controller so günstig, dass es fast wie Diebstahl wirkt

Dieses PS5-Set gab es als Mega-Schnapper zum absoluten Spottpreis (Bild: reddit.com/user/8krate/).

Eine PS5 Slim kostet neu normalerweise über 500 Euro. Der DualSense Edge-Controller schlägt mit knapp 200 Euro zu Buche und ein Headset gibt es in der Regel auch nicht kostenlos. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet all das und noch mehr zusammen für unter 300 Euro bekommen. Genau so ein Schnäppchen hat ein Reddit-User jetzt gemacht und kann sein Glück kaum fassen.

Unschlagbarer Preis für grandioses PS5-Set: Pures Glück oder vielleicht wirklich zu gut, um wahr zu sein?

Darum geht's: Auf Reddit berichtet der User 8krate, er habe einen Post entdeckt, in dem eine andere Person ihre PS5 Slim samt DualSense Edge-Controller und Headset für nur 300 Dollar anbot.

Daraufhin habe sich der glückliche Entdecker zwar direkt gewundert und einen Scam vermutet, den Anbieter aber trotzdem angeschrieben. Der konnte ihm ein Video von den ganzen Dingen schicken und bot ihm sogar an, dass er vorbeikommen und alles ausprobieren könne.

Gesagt, getan: Vor Ort funktionierte die PS5 auf den ersten Blick ganz prächtig. Der potentielle Käufer hat sogar die Seiten-Panels abgenommen und gecheckt, ob der Lüfter sich dreht. Er konnte die Konsole auch anschalten und von ihr aus den PS Store erreichen.

Der Verkäufer wirkte nett und äußerst seriös. Zusammen mit der Verpackung für die PS5 hatte die Person sogar einen Kassenzettel vorzuweisen. Laut deren Aussage soll es sich bei der Konsole um ein Weihnachtsgeschenk gehandelt haben.

Einziger Wermutstropfen: Ein Analogstick des DualSense Edge-Controller leidet offenbar bereits unter Stick Drift. Angesichts der Ausrichtung auf Reparierbarkeit des Elite-Controllers stellt das aber natürlich kein großes Problem dar.

Der Deal ging also über die Bühne und der stolze neue Besitzer der PS5 Slim kann es kaum glauben. Dementsprechend schreibt er auf Reddit unter der Überschrift "hatte ich Glück?" auch:

"Das ist immer noch surreal für mich. [...] Ich habe Spiele darauf gespielt und es ist immer noch verrückt."

Zusätzlich zu der Konsole, dem Headset und dem Controller gab es sogar noch eine externe Festplatte dazu, die im ursprünglichen Angebot gar nicht aufgelistet war. Funktionieren tut die PS5 offenbar auch, wie der Urheber des folgenden Beitrags schreibt.

Hat die Sache einen Haken? In den Kommentaren rätseln die Leute, wie so eine Zusammenstellung derart günstig angeboten werden sollte. Das Angebot wirkt fast schon zu gut, um wahr zu sein.

Ist die PS5 geklaut? Viele Kommentierede gehen offenbar davon aus, dass der Verkäufer hier Diebesgut an den Mann bringen wollte. Das könnte natürlich schwerwiegende Folgen haben:

"Definitiv gestohlen und wird definitiv innerhalb von ein paar Monaten bei PSN gesperrt."

Aber das muss natürlich nicht sein: Womöglich liegen dem ursprünglichen Besitzer Spiele einfach nicht so sehr am Herzen und Geld spielt für die Person eventuell auch keine Rolle. Wenn es sich bei der Zusammenstellung wirklich um ein Geschenk gehandelt hat, kann es durchaus sein, dass es eben nicht den Geschmack dieses Menschen getroffen hat.

Was denkt ihr: Handelt es sich bei so einem günstigen Angebot um ein Problem oder würdet ihr euch einfach nur freuen?