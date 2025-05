5.1-Surround-Sound von Sony für unter 300 Euro: SO günstig geht Kino-Feeling zuhause!

So günstig kann Sound sein: Gönnt euch ein komplettes Soundsystem für weit unter 300 Euro.

Für diesen Preis bekommt ihr bei anderen Herstellern gerade mal eine halbe Soundbar, und trotzdem ist das hier kein No-Name-Produkt. Die Sony HT-S40R hat starken Surround-Sound im Gepäck und verwöhnt euch und euer Heimkino. Eine gute 5.1-Soundanlage ist selten so günstig.

Elias Mohr Elias interessiert alles, was auch nur im Entferntesten mit gutem Klang zu tun hat. Während seines Studiums hat er nicht umsonst jede freie Minute als Redakteur und Radiomoderator in einem studentischen Radiosender verbracht. Darüber hinaus hört er nicht nur gerne Podcasts, sondern nimmt auch selbst welche auf.

Ein 5.1 Soundsystem mit 600 Watt und ordentlich Bass

Zu Anfang erkläre ich am besten nochmal kurz, was 5.1 System genau ist, es ist nämlich wirklich einfach und schnell erklärt: Die vordere Zahl gibt die Menge der Kanäle an, über die mittlere und hohe Tonfrequenzen ausgespielt werden. Bei der Sony HT-S40R wären das drei Kanäle über die große Soundbar und jeweils einer durch die beiden kleineren Lautsprecher. Die hintere Zahl gibt an, wie viele Tieftöner es gibt. In diesem Fall also einen Subwoofer.

Mit einer Verteilung der einzelnen Lautsprecher im Raum erzeugt ihr einen weitaus immersiveren Klang.

Mehr ist bei normalen Heimkinosystemen auch nicht nötig, da sich tiefere Töne in allen Richtungen gleichmäßig ausbreiten, während höhere Töne eine bessere Ausrichtung brauchen. Deswegen solltet ihr die beiden kleineren Lautsprecher idealerweise hinter euch und eurem Sofa platzieren, damit sich der Sound optimal entfalten kann.

Surround-Sound, der maximal variabel ist

Je nachdem, was ihr euch gerade anhört, sind andere Aspekte des Klangs wichtig. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, hat Sony in ihr Soundsystem verschiedene Modi eingebaut, die unterschiedliche Aspekte priorisieren und mit der mitgelieferten Fernbedienung eingestellt werden können.

Neben HDMI gibt es an der Soundbar auch optische Anschlüsse und sie verfügt natürlich auch über Bluetooth.

Im Cinema-Modus wird auf maximalen Surround-Sound gesetzt: Geräusche ertönen dort, wo sie auch im Film verortet sind, um die Immersion so perfekt wie möglich zu machen und alles wirkt besonders episch und pompös, so wie im Kino eben.

Im Musik-Modus wird euch stattdessen ein großartiges Hi-Fi-Spektakel geboten, bei dem ihr den Ton genau so hört, wie er von den Musikproduzenten gedacht ist. Und zu guter Letzt steht euch der Sprachmodus zur Verfügung, mit denen ihr euch nie wieder fragen werdet, was eine Person in einer Filmszene genau gesagt hat, weil in diesem Modus der Fokus auf die klare Ausgabe von gesprochenem Wort liegt.