Switch 2 im Angebot: MediaMarkt haut die Konsole ab heute günstig mit Top-Spiel raus!

Die Switch 2 gibt es ab heute günstig mit einem von drei Nintendo-Spielen im MediaMarkt-Sale.

Durch den neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr euch jetzt die Nintendo Switch 2 günstig im Angebot schnappen: Ihr bekommt die Konsole zusammen mit einem von drei großen Nintendo-Spielen zum Top-Preis. Dazu müsst ihr die Switch 2 nur zusammen mit dem Spiel eurer Wahl in den Warenkorb legen, der Preis wird dort dann automatisch angepasst:

Das Highlight der Spieleauswahl ist fraglos Pokémon Pokopia, der bislang größte Nintendo-Hit dieses Jahres. Aber auch die beiden anderen Titel können sich sehen lassen. Zwischen diesen drei Switch 2-Spielen könnt ihr euch entscheiden:

Falls ihr auf keines der Spiele Lust haben und euch die Switch 2 lieber einzeln im Angebot schnappen wollt, könnt ihr übrigens auch das tun. In diesem Fall kommt ihr allerdings mit einem Konkurrenz-Deal von Amazon günstiger weg als bei MediaMarkt:

Der neue MediaMarkt-Sale läuft noch bis zum 1. Juni um 9 Uhr morgens. Einzelne Sonderangebote könnten jedoch natürlich schon früher ausverkauft sein.

Der Preis der Nintendo Switch 2 steigt schon bald!

In ein paar Monaten soll der Preis der Switch 2 laut Nintendo steigen.

Der aktuelle MediaMarkt-Deal ist auch deshalb ein gutes Angebot, weil der Preis der Nintendo Switch 2 bald steigen wird: Laut Nintendo soll der UVP der Konsole ohne Spiel ab September bei stolzen 499,99€ liegen. Grund dafür dürften die allgemein steigenden Speicherpreise sein, die auch schon bei der PS5 und bei der Xbox Series zu höheren Preisen geführt haben. Im Vergleich zu diesen Konsolen fällt die Preissteigerung der Switch 2 sogar noch recht moderat aus.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass auch die Nintendo-Konsole in der nahen Zukunft eher teurer als günstiger werden dürfte. Den Kauf in der Hoffnung auf bessere Angebote noch lange aufzuschieben, wird also vermutlich nicht viel bringen. Wenn ihr euch die Switch 2 jetzt bei MediaMarkt im Bundle mit einem Top-Spiel für 479€ holt, dürftet ihr im Vergleich zu zukünftigen Preisen jedenfalls einen ziemlich guten Deal machen.