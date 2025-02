Ist die Switch 2 überhaupt nötig, wenn es das hier gibt? Neuer Handheld-PC ist direkt günstiger und hat extrem viel Power!

Das Lenovo Legion Go S ist noch nicht mal einen Monat auf dem Markt, da ist es bei MediaMarkt direkt günstiger.

Ich weiß, ich weiß: Die Switch 2 ist angekündigt heizt die Hype-Maschine ordentlich an. Dabei ist die für mich viel spannendere Handheld-Konsole schon erschienen und bringt richtig viel Leistung mit! Bei der MwSt.-Aktion von MediaMarkt ist das Lenovo Legion Go S direkt reduziert.

Bei der riesigen Sales-Aktion bekommt ihr auf so gut wie alle Produkte im MediaMarkt-Sortiment einen richtig starken Rabatt von ungefähr 16%. Selbst wenn diese Produkte noch gar nicht so lange auf dem Markt sind. Ihr müsst aber ein Konto bei MediaMarkt haben, um den Rabatt zu nutzen.

Die Nintendo Switch 2 muss sich warm anziehen

Bevor die Switch 2 überhaupt erschienen ist, macht ihr das Lenovo Legion Go S schon mächtig Druck. Aber die Stats des Handhelds sind auch einfach nicht zu verachten. Mit 8 Zoll ist das Display wesentlich größer als bei der Switch und ist mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz auch gestochen scharf, so dass ihr selbst unterwegs jedes Detail erkennen könnt.

Mit dem Lenovo Legion Go S erlebt ihr Gaming unterwegs wie auf der Konsole daheim.

Wo kommt eigentlich diese krasse Power her, von der ich euch schon die ganze Zeit vorschwärme? Vor allem vom neuen AMD Ryzen 2 Go-Prozessor und dem dazugehörige AMD Radeon Grafikchip. Damit schafft das Lenovo Legion Go S auch moderne AAA-Games wie Cyperpunk 2077 oder das neue Kingdome Come: Deliverance 2.

Die geballte Gaming-Power für unterwegs

Das Lenovo Legion Go S ist kein direkter Nachfolger des Lenovo Legion Go, sondern ein eigenständiges Modell mit ganz eigenen Vorzügen. So sind die Knöpfe hier größer und taktiler als beim Lenovo Legion Go. Außerdem sind die Controller nicht mehr abnehmbar, was schade ist, da es ein Alleinstellungsmerkmal des Legion Go unter den Handheld-PCs ist, hat aber den Vorteil, dass es dadurch kompakter und handlicher ist.

Durch ein starkes Lüftungssystem kommt weder ihr noch der Handheld ins Schwitzen.

Xbox Game Pass inklusive

Das Legion Go S ist zwar mit allen gängigen Spiele-Bibliotheken wie Steam, Epic oder GOG kompatibel, ihr erhaltet aber auch den Game Pass beim Kauf drei Monate lang kostenlos. Damit bekommt ihr jeden Monat neue Spiele, die ihr einfach so zocken könnt.

Der MediaMarkt Sale läuft nur noch bis zum 10.02. und gute Angebote wie dieses könnten auch schon vorher ausverkauft sein. Wer zuschlagen will, sollte also schnell sein.