Switch 2 heute im Top-Angebot: Jetzt 110€ sparen!

Die Switch 2 gibt's gerade zum Schnäppchenpreis, das B-Ware-Angebot dürfte jedoch schnell ausverkauft sein.

Wenn ihr euch die Nintendo Switch 2 so günstig wie möglich sichern wollt, solltet ihr heute mal bei eBay vorbeischauen. Dort bekommt ihr die Konsole nämlich gerade im B-Ware-Angebot und könnt dabei 110€ im Vergleich zum UVP bei Neuware sparen. Da solche B-Ware-Deals in der Regel sehr schnell ausverkauft sind, solltet ihr euch jedoch besser ein bisschen beeilen. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Bei dem Anbieter handelt es sich übrigens um den auf B-Ware und generalüberholte Geräte spezialisierten Händler Favorio, dessen Bewertungen bei eBay derzeit zu 99,7 Prozent positiv sind, und das bei über 1,4 Millionen verkauften Artikeln. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass der Deal seriös ist.

Was bedeutet B-Ware bei dem Switch 2-Deal?

Die Switch 2-Konsolen aus dem B-Ware-Deal dürften von Neuware kaum zu unterscheiden sein.

Laut Favorio handelt es sich bei den verkauften Switch 2-Konsolen um Warenrücksendungen oder Vorführgeräte, die allenfalls minimal benutzt wurden und leichte Gebrauchsspuren aufweisen können. Damit sind in der Regel Schäden an der Verpackung, nicht mehr ordentlich aufgerollte Kabel und schlimmstenfalls eine fehlende Bedienungsanleitung gemeint. Die Konsole selbst sollte keine Schäden aufweisen und dürfte von Neuware kaum zu unterscheiden sein.

Die Nintendo Switch 2 wird bald teurer!

Auch wenn es sich nur um B-Ware handelt, sind die rund 110€ Preisnachlass im Vergleich zum UVP ein guter Deal für die Nintendo Switch 2. Das gilt desto mehr, als der Preis der Konsole schon bald steigen wird: Nintendo hat bereits angekündigt, dass der UVP ab September bei 499,99€ und somit 30€ höher als bisher liegen wird. Grund dafür dürften gestiegene Herstellungskosten aufgrund der aktuellen Speicherkrise sein.

Im Vergleich zu den Preissteigerungen anderer Konsolen (die PS5 ist im April 100€ teurer geworden!) wirkt der Anstieg bei der Switch 2 sogar noch relativ moderat. Gerade deshalb würden wir uns jedoch nicht darauf verlassen, dass es bei diesem Preis bleibt und nicht ein paar Monate später schon die nächste Erhöhung kommt. Wir empfehlen jedenfalls, lieber früher als später zuzuschlagen, und der aktuelle B-Ware-Deal ist definitiv eine gute Gelegenheit.