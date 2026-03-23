Switch 2-Rollenspielhit: Nur bis Mitternacht gibt's dieses episches Fantasy-Abenteuer zum Top-Preis!

Nur noch bis Mitternacht gibt's jetzt ein hervorragendes Switch 2-Rollenspiel zu Schnäppchenpreis im Top-Angebot.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade einen Rollenspielhit für Nintendo Switch 2 zum Top-Preis abstauben: Wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, bezahlt ihr nur noch 21,24€ für das epische, knapp 80 Stunden lange Fantasy-Abenteuer. Laut Vergleichsplattformen findet ihr es nirgendwo günstiger. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Den Extra-Rabatt durch myMediaMarkt gibt es allerdings nur noch heute bis Mitternacht, ihr müsst euch also ein bisschen beeilen. Übrigens könnt ihr auch noch ein paar weitere Switch- und Switch 2-Spiele durch die Aktion günstiger bekommen. Hier eine kleine Auswahl:

Viel Umfang & clevere Kämpfe: Das ist der Rollenspiel-Hit für Switch 2!

Das tolle Artdesign von Bravely Default kommt im Switch 2-Remaster noch besser rüber.

Es geht hier um Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, eine Neuauflage des ursprünglich für Nintendo 3DS erschienenen Rollenspiels, das im Original von uns 89 Punkte im Test bekommen hat. Das Remaster bietet hübschere Grafik, durch die das tolle Artdesign des Fantasy-Hits noch besser zur Geltung kommt, sowie eine modernisierte Steuerung (sogar die Maussteuerung der Switch 2 wird unterstützt) und ein paar Extra-Inhalte.

Am Kern-Gameplay, das einer der Hauptgründe für die hohen Bewertungen von Bravely Default war, ändert sich natürlich nichts. Im Grunde handelt es sich um ein klassisches JRPG im Final-Fantasy-Stil, in dem ihr mit einer Gruppe von Helden eine große Fantasy-Welt erforscht und euch durch Dungeons kämpft, wobei in Gefechten in einen separaten Kampfbildschirm gewechselt wird.

Die Kämpfe entwickeln durch Brave und Default einen erstaunlichen taktischen Tiefgang.

Die beiden Befehle „Brave“ und „Default“, die dem Spiel seinen Namen geben, sorgen dabei dafür, dass ihr deutlich mehr taktische Optionen habt, als man es sonst von dem Genre gewohnt ist. Durch Brave könnt ihr Charaktere nämlich mehrfach in einer Runde angreifen und dafür später aussetzen lassen, während ihr euch mit Default Attacken für spätere Runden aufsparen könnt. Das führt zu kniffligen Abwägungen.

Auch der Umfang kann sich sehen lassen: Für eure Reise durch das Fantasy-Reich Luxendarc, das von einem gewaltigen Abgrund bedroht wird, solltet ihr circa 70 bis 80 Spielstunden einplanen. Außerdem wird euch ein komplexes Fortschrittssystem mit 24 verschiedenen Charakterklassen geboten, zwischen denen ihr wechseln könnt, was das Gameplay während der langen Reise stets frisch hält.