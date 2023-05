Neue Switch-Alternative: Logitech G Cloud Handheld jetzt bei Amazon kaufen!

Bei Amazon könnt ihr jetzt den neuen Switch-Konkurrenten Logitech G Cloud kaufen.

Den Gaming-Handheld Logitech G Cloud könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen. Der Preis für die neue Streaming-Konsole liegt bei 359€, als Erscheinungstermin gibt Amazon den 22. Mai an. Hier findet ihr den neuen Handheld:

Bei anderen Händlern wie MediaMarkt konnten wir den Logitech G Cloud bislang noch nicht entdecken. Es dürfte aber nicht lange dauern, bis er auch dort verfügbar ist.

Was ist der Logitech G Cloud?

Streaming-Handheld: Anders als der teurere Asus ROG Ally, dessen Verkauf letzte Woche gestartet ist, ist der Logitech G Cloud ein Handheld, der allein fürs Streaming gedacht ist. Er dient also dazu, Spiele von Streaming-Diensten wie Xbox Cloud Gaming, Nvidia Geforce Now oder Steam Link optimal mobil spielen zu können. Damit steht er nicht nur in Konkurrenz zu Handheld-Konsolen wie dem Steam Deck oder der Nintendo Switch, sondern auch zu Handy-Controllern wie dem Razer Kishi.

Der Logitech G Cloud setzt ganz auf bequemes Streaming, vor allem über das im Xbox Game Pass Ultimate enthaltene Cloud Gaming.

Bis zu 6 Monate Game Pass Ultimate gratis: Damit ihr auch gleich losspielen könnt, wenn ihr den Logitech G Cloud bekommt, werden die relevanten Abos gleich mitgeliefert. Wenn ihr noch kein Konto besitzt, werden euch 6 Monate Xbox Game Pass Ultimate spendiert. Bei bestehenden Konten sind es 3 Monate. Daneben bekommt ihr je einen Monat Nvidia Geforce Now Priority und Shadow PC obendrauf.

Das bietet die Hardware: Was die Hardware angeht, bekommt ihr ein 7 Zoll großes Display mit 1080p und 60Hz. Der Akku soll für rund 12 Stunden halten. Das Wichtigste ist aber natürlich, dass der Logitech G Cloud hochwertige Sticks und Buttons bieten soll, die auch reibungslos mit den Spielen der Streaming-Services funktionieren sollen. Gerade das ist bei vielen Handy-Controllern nicht der Fall. Wie die Nintendo Switch wird der Logitech G Cloud zudem über einen Touchscreen und ein Gyroskop für Bewegungssteuerung verfügen.

Displayschutz für Logitech G Cloud kaufen

Übrigens ist nicht nur der Logitech G Cloud selbst, sondern auch schon erstes Zubehör für den neuen Handheld verfügbar. Bei MediaMarkt findet ihr bereits eine stattliche Auswahl an passenden Displayschutzfolien: