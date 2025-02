Die Switch 2 ist in meinen Augen überflüssig: Dieser Handheld hat sehr wahrscheinlich mehr Leistung und ist so günstig wie noch nie!

Das ASUS ROG Ally X hat sehr wahrscheinlich schon jetzt mehr Leistung als die Switch 2.

Bisher wissen wir nur sehr wenig von der Nintendo Switch 2. Eigentlich nur, dass sie erscheint und dass sie Mario Kart 9 als Launch-Titel haben wird. Aber Infos über Leistung, Preis oder Release Termin fehlen bisher. Doch schon jetzt bin ich mir sehr sicher: Das ASUS ROG Ally X hat mehr Leistung und ist gerade auch noch so günstig wie noch nie!

Hinweis: Der Rabatt bei MediaMarkt ist nur gültig, wenn ihr ein myMediaMarkt-Konto besitzt.

Gaming-Handhelds haben eine neue Messlatte

Wenn man den Meinungen meiner Kollegen glauben kann, dann ist der ASUS ROG Ally X der krasseste Handheld, den sie je in der Hand hatten. Aber woran liegt das? Da wäre zum einen die starke Rechenleistung. Mit dem AMD Z1 Extreme sind auch grafisch anspruchsvolle Spiele wie Cyberpunk 2077 kein Problem und laufen flüssig ohne Ruckler.

So viel Power für unterwegs gibt es selten in einem Handheld-PC.

Außerdem punktet der Handheld mit einer krassen Akkulaufzeit, was am 80Wh-Akku liegt. So könnt ihr mehrere Stunden am Stück die krasse Grafik eurer Games genießen. Das Display ist mit 120 Hz Bildwiederholungsrate für Gaming optimiert und mit sieben Zoll auch angenehm groß. Da fällt auch fast nicht auf, dass es sich nicht um ein OLED-Display handelt, was bei einem Handheld in meinen Augen auch absolut nicht nötig ist.

Das ASUS ROG Ally X mit Game Pass zum Tiefpreis sichern

Dank der MwSt.-Aktion von MediaMarkt bekommt ihr den Handheld gerade zu einem Preis, den es nie zuvor gab und den ihr auch nur bei MediaMarkt bekommt. Und als sei das noch nicht genug, sichert ihr euch dazu drei Monate des Xbox Game Pass dazu, mit dem ihr einen Haufen Spiele direkt herunterladen und spielen könnt. Zudem seid ihr nicht auf eine Spielebibliothek limitiert, sondern könnt all eure Bibliotheken in einem Gerät vereinen.

Mit dem ASUS ROG Ally X ist Gaming unterwegs richtig einfach.

Die Switch 2 muss wirklich einiges auf dem Kasten haben, denn die Konkurrenz hat in den vergangenen Jahren nicht geschlafen und starke Handhelds an den Start gebracht, die nicht nur simple Gimmicks sind, sondern richtig Leistung unter der Haube haben.