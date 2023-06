Switch OLED: Zelda Tears of The Kingdom Edition jetzt zum Bestpreis im Angebot

In der MediaMarkt Mehrwertsteueraktion gibt es die Nintendo Switch in verschiedenen Varianten günstiger.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft jetzt ein großer Sale, in dem ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf einen Großteil des Sortiments bekommt. Darunter befindet sich auch die Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Special Edition. Die Konsole bekommt ihr durch die Aktion für nur 302,51€ statt 359,99€. So günstig gab es diese Edition laut Vergleichsplattformen noch nie.

Falls euch diese Version nicht zusagt oder ihr es einfach gerne noch günstiger hättet, gibt es die Switch übrigens auch in anderen Varianten zu günstigen Preisen:

Die Aktion läuft noch bis 9 Uhr morgens am 26. Juni. Ihr solltet aber damit rechnen, dass, die besten Angebote schon sehr viel früher ausverkauft sein werden. Diese Links bringen euch zur Übersicht über die Sales:

Weitere Gaming-Angebote: PS5-Bundles zum Bestpreis

Die günstigen PS5-Bundles zählen zu den großen Highlights des Sales bei MediaMarkt und Saturn.

Natürlich hat die große Mehrwertsteueraktion noch viele weitere Schnäppchen zu bieten, auch und gerade aus dem Gaming-Bereich. Das Highlight ist die PlayStation 5, die es zwar nicht einzeln, aber in verschiedenen Bundles zu absoluten Toppreisen gibt:

Spiele selbst sind leider von der Aktion ausgeschlossen und auch die Xbox Series X ist nicht mit dabei. Dafür gibt es eine Menge günstiges Zubehör wie Headsets, SSDs oder den Xbox Elite Controller Series 2 im Angebot. Die Übersicht findet ihr hier:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht werden wir euch in den nächsten Tagen noch mehr günstige Schnäppchen aus der Aktion heraussuchen und euch natürlich auch über die besten Angebote der Konkurrenz informieren. Bis dahin könnt ihr schon mal einen Blick auf diese Deals werfen: