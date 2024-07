Nintendo Switch: Schnappt euch jetzt 7 Gratis-Spiele auf einen Schlag - Dank des Juli 2024-Lineups für Switch Online

Das sind sie Switch Online-Spiele im Juli 2024.

Wenn ihr über eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft verfügt, dann könnt ihr euch über Spielenachschub freuen: Das japanische Unternehmen hat die neuen Bonus-Titel für den Service enthüllt – und diesmal erwarten euch gleich sieben NES- und SNES-Klassiker, die ihr auf der Nintendo Switch zocken könnt.

Alle neuen Nintendo Switch Online-Games für den Monat Juli 2024 im Überblick

Urban Champion

Golf

Mach Rider

Cobra Triangle

Solar Jetman

The Mystery of Atlantis

Donkey Kong Jr. Math

Ab wann sind die Titel spielbar? Ab sofort (sofern ihr über ein Switch Online-Abo verfügt. Alle Infos dazu weiter unten im Artikel).

Der untere offizielle Trailer stellt euch alle sieben Nintendo Switch Online-Titel des Juli 2024-Aufgebots genauer vor:

3:06 Das sind die Nintendo Switch Online-Spiele im Juli 2024

Nintendo Switch Online + Erweiterungspass - Preise und alle wichtigen Infos im Überblick

Falls ihr kein Abo habt: In unserer großen Übersicht findet ihr alles, was ihr zur Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft sowie über den Erweiterungspass wissen müsst:

Alle Preise von Nintendo Switch Online

Das sind die Grund-Mitgliedschaften:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Probeabo: Wenn ihr Nintendo Switch Online zunächst ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch auch ein 7-tätiges Probeabo schnappen.

Die Preise, wenn ihr den Erweiterungspass haben wollt:

12 Monate : 40 Euro

: 40 Euro 12 Monate Familien-Abo: 70 Euro

Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Den Erweiterungspass könnt ihr nicht einzeln erwerben. Er ist nur im Paket mit dem normalen Abo erhältlich.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Über welches Spiel oder welche Spiele freut ihr euch in diesem Monat besonders? Und was ist eure generelle Meinung zu Nintendo Switch Online – seid ihr zufrieden mit dem kostenpflichtigen Online-Service? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!