Ich nutze meine Switch fast ausschließlich im Handheld-Modus, nach einiger Zeit schlafen aber stets meine Hände ein oder verkrampfen sich. Schuld sind die kleinen Joy-Con, die in Sachen Haptik einfach nicht mit dem Pro Controller mithalten können. Für dieses Problem gibt's nun aber eine vielversprechende Lösung.

Dieses Zubehör verspricht mehr Bequemlichkeit im Handheld-Modus

"Fixture S1" heißt das neue Accessoire, das Spieler jetzt auf Indiegogo (via Dualshockers) unterstützen können, wenn sie denn wollen. Mit aktuell rund 25.000 Euro bei über 600 Unterstützern ist das Stretch-Goal schon weit übertroffen.

Das Feature? Normalerweise lässt sich der Nintendo Switch-Pro Controller nur angedockt oder im Tisch-Modus verwenden. Mit dem Fixture S1 soll bald aber ein einfaches Gestell erscheinen, das das Gamepad mit dem Screen der Nintendo Switch verbindet, sodass es auch im Handheld-Modus genutzt werden kann.

Wer will, kann damit auch unterwegs bequem mit dem Pro Controller spielen und ist nicht auf die kleinen Joy-Con angewiesen. Ihr könntet damit also auch in der Bahn mit dem neuen LED-Pro Controller angeben, sofern ihr euch einen zulegt...

Release und Preis des Zubehörs

Die 36 Euro teure "Founders Edition" soll im Dezember 2019 erscheinen.

Im März 2020 soll zudem noch das günstigere Production Modell (26 Euro) auf den Markt kommen, das anders als die Founders Edition laut Hersteller qualitativ hochwertiger verarbeitet sei und eine Öffnung für ein Ladekabel biete.

Die besten Switch-Controller

Unsere aktuellen Empfehlungen

Was ist eure Meinung zum Zubehör?