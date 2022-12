Switch Pro laut Tech-Experten eingestellt und Switch 2 könnte noch lange dauern

Was dürfen wir im Hardware-Bereich als Nächstes von Nintendo erwarten? Diese Frage stellen sich bestimmt einige von euch, und die Technik-Experten von Digital Foundry haben darüber in einem Video gesprochen. Dabei ging es um die Switch Pro, die immer wieder durch die Gerüchteküche ging, aber auch um eine richtige Nachfolge-Konsole.

Switch Pro soll laut Digital Foundry nicht mehr erscheinen

Nachdem monatelang Spekulationen und Gerüchte über eine neue Switch-Variante mit mehr Leistung durchs Netz geisterten, wurde 2021 statt einem Pro- "nur" das OLED-Modell mit verbessertem Bildschirm angekündigt. Nun hat die originale Switch ab März 2023 bereits sechs Jahre auf dem Buckel, aber weder ein Modell mit mehr Leistung, noch eine Next Gen-Hardware von Nintendo sind bisher in Sicht.

In einem Jahresrückblick, bei dem auch Supporter-Fragen beantwortet wurden, widmete sich das Team von Digital Foundry (unter anderem bekannt für Grafik- und Performance-Analysen) dem Thema. John Linneman traf dabei eine interessante Aussage:

Ich denke durch das, was ich von verschiedenen Entwicklern gehört habe, dass an einem Punkt intern eine Art Mid-Generation Switch-Update geplant war – und dass das anscheinend nicht mehr kommt. Darum ist es ziemlich klar, dass, was auch immer sie als Nächstes machen, es sich um tatsächliche Next Gen-Hardware handeln wird. Ich denke nicht, dass diese 2023 kommt.

Hier könnt ihr euch das gesamte Video mit unterschiedlichen Themen anschauen:

Das bedeutet also, dass Linneman von seinen Quellen gehört hat, dass wirklich ein verbessertes Switch-Modell (neben der OLED) geplant war, wir dieses aber – so denkt der Experte – nicht mehr sehen werden. Digital Foundry vermutet zudem, dass wir frühestens 2024 eine ganz neue Konsole, also eine Switch 2 oder was auch immer geplant ist, bekommen werden.

Warum Nintendos nächste Konsolengeneration einen großen Schritt machen könnte, erklärt GamePro-Experte Chris in folgendem Artikel:

Linneman spricht außerdem über die Komplikationen beim Generationswechsel, gerade wenn eine Konsole derart beliebt ist wie die Switch. Zusätzlich weist er auf die vielen Fragen hin, die zu klären sind; beispielsweise die Abwärtskompatibilität, also ob Switch-Spiele auf der neuen Hardware noch gezockt werden können.

Auch wenn es noch dauern könnte, erklärt Digital Foundry, dass sie sich eine neue Nintendo-Konsole für das Jahr 2023 wünschen würden, da die Switch für sie gefühlt am Ende ihres Lebenszyklus' angekommen sei.

Was erwarte und erhofft ihr euch als Nächstes von Nintendo? Und was denkt ihr, wann wir neue Hardware bekommen werden?