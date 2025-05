Switch-Rollenspiele im Angebot: Diese beiden Klassiker waren damals ihrer Zeit voraus und kommen jetzt als Remaster genau richtig!

Jetzt könnt ihr euch zwei Rollenspiel-Klassiker mit gewaltiger Spielzeit und erstaunlich modernem Gameplay im Angebot schnappen!

Rollenspiel-Fans aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr gerade zwei Klassiker des Genres, die vor allem in spielmechanischer Hinsicht ihrer Zeit voraus waren, günstig für Nintendo Switch abstauben. Das Bundle mit den Remastered-Versionen beider Titel bekommt ihr dort aktuell 52 Prozent günstiger im Vergleich zum derzeitigen Preis im Nintendo eShop. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht übrigens keine genauen Angaben zur Dauer des Deals, laut Produktseite handelt es sich aber um ein „befristetes Angebot“. So gekennzeichnete Deals sind in der Regel für einige Tage verfügbar, sofern sie nicht vorher schon ausverkauft sind.

Rollenspiel-Klassiker für Switch: Hervorragendes Artdesign & kreative Spielmechanik!

Das Artdesign der Spielwelt von Baten Kaitos ist auch nach heutigen Maßstäben noch fantastisch.

Die Rede ist von Baten Kaitos I & II HD REMASTER. Die Neuauflagen der beiden ursprünglich für den GameCube erschienenen Rollenspiele boten schon damals eine eindrucksvolle Grafik mit detaillierten Hintergründen und fantastischem Artdesign der Spielwelt, was in der neuen Version mit höherer Auflösung und überarbeiteten Charaktermodellen noch besser zur Geltung kommt. Außerdem wurden Komfort-Funktionen wie Autospeichern und ein New Game+ hinzugefügt.

Die Baten-Kaitos-Spiele liefern euch ein episches Rollenspiel-Erlebnis mit Geschichten über einen fliegenden Kontinent, einen bösen Gott und Legenden über alte Zeiten, in denen Menschen Flügel hatten. Was die Spiele wirklich einzigartig macht, ist jedoch ihr besonderes Gameplay: Die beiden JRPGs bieten nämlich ein Sammelkarten-Kampfsystem, das für die damalige Zeit noch sehr ungewöhnlich war, heute jedoch an Hits wie Slay the Spire erinnert und mehr im Trend liegt als je zuvor.

Mit seiner Deckbuilding-Spielmechanik wirkt Baten Kaitos heute zeitgemäßer als bei seinem ursprünglichen Release.

Dennoch ist Baten Kaitos selbst nach heutigen Maßstäben noch einzigartig, denn erstens zieht ihr hier wie in einem klassischen JRPG mit mehreren Charakteren in den Kampf. Zweitens laufen die Kämpfe in Echtzeit ab, was bedeutet, dass ihr mit wenig Zeit wichtige taktische Entscheidungen treffen müsst. Euer Kartendeck ist zudem von eurer Ausrüstung abhängig, was für eine motivierende Beutejagd sorgt.

Mit dem Bundle bekommt ihr übrigens eine Menge Spielzeit geboten. Beide Spiele sind jeweils ungefähr 60 bis 70 Stunden lang, wenn ihr neben der Hauptstory auch noch ein paar Nebenaufgaben erfüllt. Wenn ihr alles sehen wollt, können es sogar über 100 Stunden pro Spiel sein. Da neben der Quantität auch die Qualität stimmt, lohnen sich die aktuell 23,99€ für den Doppelpack mit Baten Kaitos 1 und 2 auf jeden Fall, sofern ihr etwas mit JRPGs anfangen könnt.