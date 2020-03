Switch-Sale bringt bis zu 50% Rabatt auf alle Final Fantasy-Spiele

Mit einer neuen Woche, in der aus den derzeitigen Umständen heraus mehr Leute zur Konsole greifen, gibt es auch wieder einen neuen Sale für die Nintendo Switch. Dieses Mal könnt ihr auf Spiele aus dem Hause Square Enix sparen und damit eure Zeit mit allen Final Fantasy-Spielen verbringen, die es auf der Nintendo Switch gibt.

Diese Nintendo Switch-Spiele von Square Enix sind unter anderem reduziert:

Weiterer Sale im eShop: Bis 26. März 2020 läuft noch der Capcom-Sale im eShop, bei dem ihr sämtliche Resident Evil-Titel vergünstigt bekommt. Einen weiteren Sale mit vielen Geheimtipps haben wir euch auch vorgestellt.

Das lohnt sich für euch

Final Fantasy 8 Remastered

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel GamePro-Testwertung: -

Darum geht's: Final Fantasy 8 Remastered ist im Kern das gleiche Spiel, wie vor 20 Jahren auch schon. Ihr schlüpft weiterhin in die Rolle von Squall Leonhart, der in der Militärakademie Balamb Garden seine Ausbildung zum SEED-Söldner absolviert. Kurze Zeit später muss er einen Krieg verhindern, den die böse Hexe Edea anzettelt.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr das Spiel mit ein paar neuen Anpassungen spielen wollt. Ihr könnt die Zufallsbegegnungen an- und ausschalten, eine dreifache Zeitbeschleunigung aktivieren und eine Kampfhilfe nutzen, die die Lebens- und Angriffskraft immer auf Maximum setzt.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mit klassischen Rollenspielen nichts anfangen könnt. Klar gibt es auch spielerische Anpassungen aber im Grunde habt ihr immer noch ein klassisches JRPG vor euch, an dessen Formel sich in den 20 Jahren nichts getan hat.

World of Final Fantasy Maxima

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel GamePro-Testwertung: 82

Darum geht's: World of Final Fantasy ist ein Rollenspiel, das von zwei Geschwistern handelt, die in das Final Fantasy-Universum geworfen werden. Neben bekannten Gesichtern aus der Serie gilt es Monster, so genannte Mirages, zu fangen, um sie im Kampf einzusetzen. Das gesamte Spiel ist mit seinem knuffigen Design im Chibi-Stil gehalten

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr ein etwas anderes Final Fantasy erleben wollt. Zwar ist es immer noch ein JRPG aber durch die Stapel-Mechanik bekommt es eine neue taktische Komponente.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mit der zuckersüßen Optik nichts anfängen könnt. World of Final Fantasy sorgt durch seine Knuddeloptik schon beim Hinschauen für Karies.