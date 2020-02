Neuer Switch-Sale: Holt euch diese Spiele mit bis zu 70% Rabatt

Ihr seid auf der Suche nach guten Koop-Spielen auf der Nintendo Switch? Dann sind die LEGO Spiele eine gute Wahl für euch. Passend dazu gibt es derzeit einen Sale, der alle Ableger der Bauklötzchen-Spiele für bis zu 70 Prozent günstiger anbietet. Wir zeigen euch, welche sich lohnen.

Bis wann geht der Sale? Alle LEGO Spiele sind ab sofort bis zum 1. März gültig. Zusätzlich dazu gibt es auch noch alle Ubisoft-Spiele und weitere Blockbuster-Spiele im Angebot.

Die LEGO Switch-Angebote im eShop

Was lohnt sich?

LEGO City Undercover

Darum geht's: Ihr seid in der Rolle von Chase McCain in der großen LEGO Stadt unterwegs und müsst auf der Seite der Polizei den fiesen Rex Fury stoppen. Das Open World-Spiel orientiert sich stark an GTA mit vielen lustigen Anspielungen bleibt aber stets kindgerecht.

Warum das Spiel für euch geeignet sein könnte: Mit knapp 15 Stunden für die Hauptstory ist LEGO City Undercover recht lang und bietet durch die Open World-Elemente auch genug Aktivitäten abseits der Geschichte. Zudem weicht das Spiel am ehesten von der klassischen LEGO Formel ab und bietet somit auch altgedienten Fans etwas neues. Nur auf eine direkte Lizenz müsst ihr hier verzichten.

LEGO DC Super-Villains

Darum geht's: In LEGO DC Super-Villains spielt ihr keine Helden, sondern die Bösewichte. Die Justice League ist verschwunden und der Joker und Co. haben die Kontrolle übernommen. Eure Spielfigur könnt ihr frei gestalten. Im Laufe der Handlung trefft ihr auf diverse Schurken des DC-Universums und das Justice Syndicate, eine Gruppe neuer Helden.

Warum das Spiel für euch geeignet sein könnte: Wenn ihr große Fans von Bösewichten wie Joker, Harley Quinn und Co. seid, dann ist das Spiel genau richtig. Ihr erlebt endlich mal eine Geschichte fokussiert auf die Übeltäter des DC-Universums und könnt deren fiesen Fähigkeiten zu euren Gunsten einsetzen.

LEGO Jurassic World

Darum geht's: LEGO Jurassic World folgt der Geschichte der vier Kinofilme Jurassic Park 1-3 sowie Jurassic World. Dabei setzt der Entwickler Traveller's Tales wie in schon vorangegangenen LEGO-Spielumsetzungen auf eine Menge Humor, Actionsequenzen und einige Rätsel.

Warum das Spiel für euch geeignet sein könnte: Dinos, müssen wir noch mehr sagen? Scherz beiseite, denn LEGO Jurassic World macht zwar beim Gameplay keine großen Sprünge, aber ist dafür sehr nah an den Filmen und bietet eine ungeahnt düstere Atmosphäre, die aber durch den LEGO Humor immer wieder aufgelockert wird. Gerade etwas ältere LEGO Fans, die auch die Filme mögen, werden hier auf ihre Kosten kommen.