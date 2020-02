Großer Switch-Sale lässt euch bis zu 75% auf Blockbuster sparen

Wie jeden Donnerstag gibt es auch in dieser Woche wieder einen neuen Switch-Sale. Dieses Mal dreht sich alles um Blockbuster-Spiele, die bis zu 75 Prozent günstiger sind, als sonst. Dazu gehören zum Beispiel Spiele wie Super Mario Maker 2 oder Fire Emblem: Three Houses.

Bis wann geht der Sale? Alle Angebote im Blockbuster-Sale sind ab sofort bis zum 1. März gültig. Zusätzlich dazu gibt es auch noch alle Ubisoft-Spiele im Angebot. Welche das sind, findet ihr in unserer Auflistung aus der letzten Woche.

Neue Switch-Angebote im eShop

Was lohnt sich?

Super Mario Maker 2

Darum geht's: Super Mario Maker 2 ist eine Fortsetzung des Kreativ-Tools von der Wii U und bringt natürlich eine ganze Reihe neuer Werkzeuge mit, um typische 2D-Mario-Level zu erstellen. Dazu gibt es auch noch einen Story-Modus, in dem ihr in über 100 Leveln von Nintendo selbst Peachs Schloss wieder aufbauen müsst.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr schon immer mal ein eigenes Mario-Level kreieren wolltet. Zudem gibt es in der Theorie unendlich viele Level von anderen Spielern, die für jeden etwas bieten.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mehr als einen 2D-Hüpfer erwartet. Es dauert nicht lange, bis ihr euch an den Leveln satt gesehen habt und viele der Ideen und Mechaniken wiederholen sich auch schnell wieder.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Super Mario Maker 2.

Fire Emblem: Three Houses

Darum geht's: In dem Strategie-Rollenspiel Fire Emblem: Three Houses kommt ihr als Lehrer an eine prestigeträchtige Militäräkademie, die genau in der geografischen und politischen Mitte zwischen drei mächtigen Reichen steht. Das Spiel basiert hauptsächlich auf taktischen, rundenbasierten Kämpfen, zwischendurch agiert ihr jedoch auch mit diversen Figuren in der Spielwelt.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr gerne digitale Beziehungen pflegt, wie in Persona 5. Auch bei Fire Emblem: Three Houses müsst ihr mit euren Truppen regelmäßig reden und ihre Bedürfnisse erfüllen, um so Boni, Dialoge und mehr freizuschalten.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr eine geringe Frustrationsgrenze habt. Im Spielverlauf werden die Kämpfe sehr anspruchsvoll und wer hier nicht genau taktiert, der wird schnell in die Röhre schauen.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Fire Emblem: Three Houses.