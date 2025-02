Switch-Hit aus 2024 jetzt kostenlos spielen: Nintendo Switch Online startet neue Aktion!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr jetzt ein großes, 2024 erschienenes Switch-Spiel kostenlos spielen.

Es ist wieder so weit: Der Nintendo eShop hat eine neue Probespiel-Aktion gestartet, durch die alle, die Nintendo Switch Online abonniert haben, für begrenzte Zeit ein Switch-Spiel komplett kostenlos spielen können. Weil die Aktion mit Nintendos großer Play On-Kampagne zusammenfällt, wird euch diesmal sogar ein besonders großer AAA-Titel geboten.

EA Sports FC 25 steht euch ab jetzt zur freien Verfügung und kann direkt über den Nintendo eShop heruntergeladen werden. Bis zum 2. März, also bis Sonntag, könnt ihr sämtliche Modi der berühmten Fußballsimulation spielen, sowohl im Single- als auch im Multiplayer, lokal wie online. Hier geht’s zum Download:

Falls ihr nach der kostenlosen Probespiel-Aktion noch weiterspielen wollt, könnt ihr euch EA Sports übrigens gerade im Sonderangebot schnappen. Im Nintendo eShop bekommt ihr aktuell stolze 60 Prozent Rabatt. Dieses Angebot ist noch bis zum 7. März verfügbar und gilt auch für diejenigen, die Nintendo Switch Online nicht abonniert haben. Ihr findet es ebenfalls, wenn ihr obigem Link folgt.

EA Sports FC 25: Was bietet der jüngste Teil der erfolgreichsten Fußballspiel-Reihe?

EA Sports FC 25 ist ein umfangreiches Fußballspiel mit vielen verschiedenen Modi im Single-und Multiplayer, die ihr mit Nintendo Switch Online jetzt alle selbst ausprobieren könnt.

EA Sports FC 25 ist ein Muss für alle Fußballfans, die die aktuelle Saison mit ihrem Lieblingsteam nachspielen wollen. Obwohl die berühmte Reihe inzwischen nicht mehr FIFA heißt, verfügt sie schließlich noch immer über zahlreiche Lizenzen und einen gewaltigen Umfang: Mehr als 700 Teams mit rund 19.000 Spielern aus über 30 Ligen sind im aktuellen Jahrgang enthalten! In Deutschland sind die 1. und 2. Bundesliga, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga dabei.

Natürlich bekommt ihr auch im Hinblick auf die verschiedenen Modi wieder eine Menge geboten. Durch Modi wie "Managementkarriere", in der ihr ein Team aufbaut und zum Erfolg führt, oder "Profikarriere", in der ihr die Laufbahn eines einzelnen Spielers bestimmen könnt, hat EA Sports FC 25 schon im Singleplayer eine hohe Langzeitmotivation.

Für den Multiplayer gilt das natürlich erst recht. Ihr habt zahlreiche Möglichkeiten, sowohl online als auch lokal an einer Konsole in Spielen und Turnieren gegeneinander anzutreten. Online sind sogar Matches mit bis zu 22 Personen gleichzeitig möglich, in denen jeder einen einzelnen Spieler übernimmt. Selbstverständlich ist auch wieder der beliebte Ultimate Team Modus dabei, in dem ihr die besten Spieler der Welt sammelt, um sie der Mannschaft eurer Träume hinzuzufügen.

13:28 EA Sports FC 25 hat richtig coole Neuerungen!

Zwar wurde der Straßenfußball-Modus Volta gestrichen, dieser wurde jedoch durch den brandneuen Kleinfeld-Modus Rush ersetzt. In Rush treten Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an, wobei die Feldspieler keine feste Position haben. Taktik und kluges Passspiel stehen in diesem Modus nicht so sehr im Vordergrund. Weil die Entfernung zum Tor so gering ist, kommt es stattdessen vor allem auf Zweikampf- und Abschlussstärke an.

Daneben gibt es in EA Sports FC 25 noch einige subtilere Neuerungen. Eine der wichtigsten, die vor allem die Strategen unter euch ansprechen dürfte, ist die Möglichkeit, Spielern jetzt neben Positionen auch verschiedene Rollen zuzuweisen. Ein offensiver Mittelfeldspieler kann zum Beispiel sowohl ein Spielmacher als auch ein unsichtbarer Stürmer sein, wozu jeweils ganz unterschiedliche Fähigkeiten nötig sind. Das ermöglicht es euch, mit ganz verschiedenen Taktiken zu experimentieren.

Insgesamt bekommt ihr mit EA Sports FC 25 also ein umfangreiches und vielseitiges Paket, das euch Fußball auf viele verschiedene Arten erleben lässt und im Vergleich zum Vorgänger nochmal ein paar sinnvolle Neuerungen spendiert bekommen hat. Durch die aktuelle Aktion im Nintendo eShop könnt ihr euch von alldem nun kostenlos selbst überzeugen, falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt:

Was sind Probespiel-Aktionen im Nintendo eShop überhaupt?

Probespiel-Aktionen wie die aktuelle gibt es im Nintendo eShop immer wieder, aber nur für Mitglieder bei Nintendo Switch Online.

Probespiel-Aktionen wie die aktuelle finden im Nintendo eShop regelmäßig statt und erlauben euch stets, die komplette Vollversion eines Spiels für einen begrenzten Zeitraum von einigen Tagen kostenlos zu spielen. Nicht immer handelt es sich dabei um große AAA-Titel, oft werden die Aktionen genutzt, um spannenden Indie-Hits etwas Zeit im Rampenlicht und die verdiente Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Die Probespiel-Aktionen sind stets exklusiv für diejenigen verfügbar, die Nintendo Switch Online abonniert haben. Die Mitgliedschaft kann sich schon fast allein für diese Events lohnen. Schließlich bekommt ihr NSO bereits ab 3,99€ im Monatsabo oder ab umgerechnet 1,67€ pro Monat, wenn ihr euch das Jahresabo für 19,99€ holt. Die Übersicht über alle Abo-Optionen findet ihr hier:

Nintendo Switch Online bietet noch viel mehr!

Nintendo Switch Online hat eine ganze Menge Vorteile zu bieten. Wir verschaffen euch den Überblick.

Natürlich hat Nintendo Switch Online neben den Probespiel-Aktionen noch sehr viel mehr Vorteile zu bieten, für die sich der Preis lohnt. Für alle, die sich mit dem Abo-Service noch nicht so gut auskennen, haben wir hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Inhalte zusammengestellt:

Online-Multiplayer

Für den Online-Multiplayer der allermeisten Switch-Spiele ist Nintendo Switch Online zwingend nötig. Wenn ihr also in Spielen wie Mario Kart 8 Deluxe gegen Spieler*innen auf der ganzen Welt antreten oder beispielsweise in Animal Crossing: New Horizons gemeinsam im Online-Koop spielen möchtet, kommt ihr um das Abo nicht herum.

Hunderte Retro-Spiele kostenlos spielen

Schon mit dem Basis-Abo von Nintendo Switch Online könnt ihr über 180 Spieleklassiker ohne zusätzliche Kosten spielen.

Mit dem Abo von Nintendo Switch Online bekommt ihr sofort Zugriff auf eine riesige Auswahl an Spieleklassikern, die ihr ohne zusätzliche Kosten spielen könnt. Schon allein im Basisabo sind über 180 Spiele enthalten, die ursprünglich vom NES, SNES und Game Boy stammen. Darunter finden sich so große Hits wie Donkey Kong, Super Mario World oder The Legend of Zelda: Link's Awakening, die jeder unbedingt mal gespielt haben sollte.

Abonniert ihr zusätzlich auch noch das Erweiterungspaket, stehen euch zusätzlich noch Spiele vom N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive zur Verfügung, wodurch sich die Auswahl auf insgesamt über 250 Titel erweitert. Mit dabei sind etwa Super Mario 64, The Legend of Zelda: The Minish Cap und Sonic the Hedgehog 2.

Spiele-Soundtracks hören mit Nintendo Music

Mit der neuen Nintendo Music App könnt ihr jetzt die Soundtracks großer Switch-Spiele hören.

Ein noch recht junger Vorteil von Nintendo Switch Online, der erst im Oktober 2024 gestartet wurde, ist Nintendo Music. NSO-Mitglieder können sich seither die Nintendo Music App über den Google Play Store oder den Apple App Store herunterladen und über diese die Soundtracks großer Nintendo-Spiele auf ihren Mobile-Geräten anhören. In der Auswahl finden sich NES-Klassiker ebenso wie aktuelle Switch-Hits, darunter berühmte Franchises von Mario über Zelda bis hin zu Pokémon.

Seit dem Start der App wird die Liste der verfügbaren Soundtracks beständig erweitert. Zum Teil stehen euch sogar spezielle Extended-Versionen der Songs zur Verfügung, die bis zu einer Stunde lang laufen. Ihr könnt die Lieder sowohl online streamen als auch herunterladen und offline hören, wenn ihr gerade mal keine gute Internetverbindung habt. Wer nicht selbst nach dem eigenen Lieblingssong suchen möchte, kann auf vorgefertigte Playlists zurückgreifen oder die App auf Basis der gespielten Spiele Vorschläge machen lassen.

Exklusive Angebote und Aktionen

Mit den Nintendo Switch-Game-Coupons könnt ihr beim Kauf von Switch-Spielen eine Menge sparen.

Sowohl im Nintendo eShop als auch im My Nintendo Store gibt es Angebote und Aktionen, die exklusiv Mitgliedern bei Nintendo Switch Online vorbehalten bleiben. Neben den Probespiel-Aktionen gehören dazu etwa die Nintendo Switch-Game-Coupons. Durch diese könnt ihr euch für 99€ zwei große Switch-Spiele sichern. Entscheidet ihr euch dabei für zwei Spiele, die einzeln 69,99€ kosten würden, könnt ihr auf diese Weise 40,98€ sparen.

Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr zudem ohne zusätzliche Kosten die beiden Online-Multiplayerspiele Tetris 99 und F-Zero 99 spielen. Dabei handelt es sich um Battle-Royale-Versionen der Klassiker, in denen 99 Spieler*innen gegeneinander antreten. Außerdem könnt ihr euch im My Nintendo Store Retro-Controller sichern, beispielsweise im NES- und N64-Design, mit denen ihr die im NSO-Abo enthaltenen Spieleklassiker stilecht spielen könnt. Auch diese sind nur für NSO-Mitglieder verfügbar.

Play On im Nintendo eShop: Diese Aktionen solltet ihr nicht verpassen!

Wie bereits erwähnt, ist die aktuelle Probespiel-Aktion mit EA Sports FC 25 Teil der größeren Play On-Kampagne im Nintendo eShop. Aktuell laufen daneben noch zwei weitere Play On-Aktionen, auf die ihr ebenfalls einen Blick werfen solltet:

1. Goldpunkte sichern mit Nintendo Switch Online

Mit dem Jahresabo von Nintendo Switch online könnt ihr euch jetzt Goldpunkte im Wert von bis zu 14€ sichern.

Ein weiterer Grund, weshalb gerade ein guter Zeitpunkt ist, um Nintendo Switch Online zu abonnieren: Wenn ihr jetzt ein Jahresabo abschließt, könnt ihr Goldpunkte im Wert von 20 Prozent des Abos abstauben. Diese könnt ihr dann einsetzen, um bei künftigen Einkäufen im Nintendo eShop zu sparen.

Das Angebot gilt für alle Varianten des Jahresabos, also sowohl für das Basisabo als auch für das das Abo mit dem Erweiterungspaket und sowohl für die Einzel- als auch für die Familienmitgliedschaft. Je nachdem, für welche Abo-Option ihr euch entscheidet, könnt ihr auf diese Weise Goldpunkte im Wert von bis zu 14€ sammeln.

Die Aktion läuft noch bis zum 23. März und gilt übrigens auch dann, wenn ihr ein schon bestehendes Abo um 12 Monate verlängert. Um die Goldpunkte gutgeschrieben zu bekommen, müsst ihr auf der hier verlinkten Aktionsseite auf den Teilnahme-Button klicken und außerdem beim Abschluss des Abos die automatische Verlängerung aktivieren:

2. Switch-Spiele spielen und Platinpunkte abstauben!

Durch die Play On-Aktion werdet ihr jetzt fürs Spielen bestimmter Switch-Spiele mit Platinpunkten belohnt.

Ebenfalls noch bis zum 23. März könnt ihr jede Woche 30 Platinpunkte abstauben, wenn ihr bestimmte Switch-Spiele spielt, wobei es sich jede Woche um ein anderes Spiel handelt. Mit diesen Platinpunkten könnt ihr euch anschließend Belohnungen im My Nintendo Store sichern, darunter so einige niedliche Merchandising-Produkte, die sich insbesondere Sammler nicht entgehen lassen sollten.

Aktuell bekommt ihr die 30 Platinpunkte, wenn ihr Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur spielt. Ab dem 3. März, also ab Montag, ist dann Splatoon 3 an der Reihe. Welches Spiel danach dran ist, erfahrt ihr ab nächster Woche hier auf der Play On-Aktionsübersicht im Nintendo eShop: