Switch-Hit im Amazon-Angebot: Spielt die wohl niedlichste Figur aus dem Mario-Universum in diesem bunten Abenteuer!

Dieser aktuell günstige Switch-Hit lässt euch die vielleicht niedlichste Figur aus dem Mario-Universums in 70 bunten Welten spielen.

Lust auf ein buntes Abenteuer aus dem Mario-Universum, das euch in abwechslungsreiche Welten schickt? Dann aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes First-Party-Spiel für Nintendo Switch günstig im Angebot schnappen. Günstiger bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Amazon verrät wie üblich nicht, wie lange das Angebot noch läuft. Das Switch-Spiel kann also jederzeit wieder teurer werden.

Niedlicher Switch-Hit mit Rätseln, Action und vielen Welten

2:33 Captain Toad: Treasure Tracker - Langer Gameplay-Trailer mit allen Features

Die Rede ist von Captain Toad: Treasure Tracker, in dem ihr mit dem niedlichen, pilzköpfigen Protagonisten auf Schatzsuche geht. Es handelt sich um ein buntes Rätselspiel mit zahlreichen Action-Einlagen. Schon bei seinen Kernmechaniken lässt sich das Spiel einiges einfallen: Von simplen Schalterrätseln übers Ausrichten von Kanonen bis hin zur Erschaffung von Doppelgängern ist alles dabei. Um die richtige Lösung zu finden, müsst ihr noch dazu die Spielwelt drehen und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

Außerdem punktet Captain Toad: Treasure Tracker durch seinen Abwechslungsreichtum: Ihr bekommt 70 Level, die euch nicht nur auf grüne Wiesen und an sonnige Strände, sondern zum Beispiel auch in ein gruseliges Spukhaus und an einen brodelnden Vulkan führen. Zwischendurch werden spannende Bosskämpfe und kreative Bonuslevel geboten, unter anderem werdet ihr auf eine rasante Lorenfahrt geschickt.

Die 3D-Level von Captain Toad: Treasure Tracker müsst ihr oftmals drehen, um auf die richtige Lösung der Rätsel zu kommen.

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch übrigens im lokalen Koop von einer zweiten Person helfen lassen. Diese kann Feinde mit Rüben bewerfen, um sie so von euch fernzuhalten, und euch natürlich bei der Lösung der Rätsel unterstützten. Nötig ist das aber nicht, denn der Schwierigkeitsgrad ist auch im Solo-Modus stets gut ausbalanciert, obwohl die Rätsel vor allem gegen Ende durchaus knifflig werden können.

Neu an der Switch-Version im Vergleich zur älteren Wii U-Fassung sind neben dem Koop-Modus und der besseren Grafik übrigens auch vier neue Level mit Bezug zu Super Mario Odyssey. Das reicht vielleicht nicht, um für diejenigen, die schon die alte Fassung gespielt haben, den Neukauf zu rechtfertigen. Falls Captain Toad: Treasure Tracker jedoch bislang an euch vorbeigegangen ist, dann ist der bunte, niedliche Rätsel-Spaß in seiner besten Version eine klare Kaufempfehlung!