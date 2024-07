Bis zu 90% auf Switch-Spiele: Das sind die besten neuen Angebote im Nintendo eShop

Im Nintendo eShop gibt es gerade wieder tausende Switch-Spiele günstiger. Wir haben euch zehn der besten Deals herausgesucht.

Auch diese Woche könnt ihr im Nintendo eShop wieder zahlreiche Switch-Spiele günstiger bekommen, insgesamt gibt es mehr als 2000 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Wir haben euch zehn besonders spannende und günstige Spiele herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

No Man’s Sky

1:41 No Man's Sky: Neues Update macht Spiel so schön wie nie, überarbeitet den Look der Welten komplett

Angebot gültig bis: 29. Juli

No Man’s Sky ist eine riesige Weltraumsimulation, die euch ein ganzes Universum mit 18 Trillionen Planeten erkunden lässt. Dabei habt ihr die Freiheit zu tun, was ihr wollt: Ihr könnt beispielsweise mit eurem eigenen Raumschiff an Schlachten im Weltraum teilnehmen, auf Planeten Ressourcen sammeln und Basen bauen, außerirdische Kulturen kennenlernen oder als interplanetarer Händler Geld verdienen.

Seit seinem Release wurde No Man’s Sky ständig mit großen kostenlosen Updates um zusätzliche Inhalte und ganz neue Spielsysteme erweitert und bietet dadurch inzwischen einen gewaltigen Umfang für hunderte Stunden Spielzeit, der weiterhin wächst: Gerade erst ist das neue Update namens Worlds Part I erschienen, welches dem Spiel spektakuläre neue Wetterphänomene wie Blizzards sowie neue Biome und zahlreiche Kreaturen hinzugefügt hat.

Oxenfree II: Lost Signals

1:05 Oxenfree 2: Das mysteriöse Adventure im Trailer

Angebot gültig bis: 31. Juli

Oxenfree II: Lost Signals ist der Nachfolger des berühmten Mystery-Adventures, das bei seinem Release im Jahr 2016 ein echter Indie-Überraschungshit war und momentan ebenfalls günstig im Nintendo eShop zu bekommen ist. Der 2023 erschienene zweite Teil knüpft an den Vorgänger an und spielt fünf Jahre später, als die Protagonistin Riley in ihre Heimatstadt zurückkehrt, um dort die Quellen mysteriöser Funksignale zu erforschen.

Wie in Teil 1 geht ihr vor hübsch gezeichneten 2D-Kulissen den seltsamen Phänomenen auf den Grund, wobei die bekannte Radio-Mechanik, die euch in Kontakt mit übernatürlichen Wesen treten lässt, erneut eine große Rolle spielt. Das Gameplay besteht dabei nicht nur aus Rätseln und paranormaler Forschung, sondern auch aus wichtigen Entscheidungen, durch die ihr den weiteren Spielverlauf beeinflusst.

Inside

1:28 Inside - Gameplay-Trailer zum Limbo-Nachfolger

Angebot gültig bis: 4. August

Bei dem Indie-Hit Inside handelt es sich um einen düsteren Puzzle-Platformer, der 3D-Grafik mit 2D-Leveln verbindet. Ihr spielt einen kleinen Jungen, der sich auf der Flucht vor einem totalitären Regime befindet, welches seinen Bewohnern Gehirnwäschen verpasst und bizarre Experimente an ihnen durchführt. Dabei bewegt ihr euch durch die finsteren Straßen und Gebäude einer dystopischen Großstadt.

Wie das vom selben Studio stammende Limbo, das ihr gerade für nur 0,99€ im Nintendo eShop bekommt, schafft es Inside, seine spannende Geschichte ganz ohne Worte allein durch eindrucksvolle Bilder zu erzählen. Der Grafikstil, der gekonnt mit Licht und Schatten spielt, trägt dabei viel zur packenden Atmosphäre des Spiels ein. Das Gameplay besteht aus Rätseln und Schleichpassagen, im Fokus steht aber das Erlebnis und nicht die spielerische Herausforderung.

BioShock: The Collection

1:36 BioShock: The Collection - Launch-Trailer zur Remastered-Sammlung

Angebot gültig bis: 28. Juli

Mit der BioShock Collection bekommt ihr drei legendäre First-Person-Shooter in einem Paket, und zwar mit allen Singleplayer-Erweiterungen. BioShock 1 und 2 werden euch sogar in der Remastered-Version mit deutlich verbesserter Grafik geliefert. BioShock Infinite sieht ohnehin auch nach heutigen Maßstäben noch toll aus und hat kein Remaster nötig. Alle drei Spiele verdanken ihre hohen Bewertungen vor allem dem hervorragenden Artdesign und der dichten Atmosphäre.

BioShock 1 und 2 schicken euch in die auf dem Meeresgrund gelegene Stadt Rapture, die als ein harmonisches Utopia geplant war, aber bereits halb verfallen und zu einem Albtraum verzerrt ist, als ihr dort ankommt. In BioShock Infinite hingegen reist ihr in eine über den Wolken gelegene Stadt namens Columbia, die bei eurer Ankunft noch intakt und oberflächlich wunderschön ist. Es dauert allerdings nicht lange, bis auch diese Stadt ihre hässliche Seite zeigt und Chaos ausbricht.

Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor

1:21 Shin-Chan: Me and the Professor on Summer Vacation im Trailer

Angebot gültig bis: 6. August

Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor basiert auf der schon seit Anfang der 90er laufenden Comedy-Animeserie Crayon Shin-chan und kombiniert diese mit der Spielereihe My Summer Vacation. Letztere bietet eine ähnlich entspannte Atmosphäre wie Animal Crossing oder Harvest Moon und handelt davon, idyllische Sommerferien mit Aktivitäten wie Angeln, Käfersammeln und der Erkundung der friedlichen Spielwelt zu verbringen.

All das gilt prinzipiell auch für Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor. Allerdings kommen durch die Anime-Serie jede Menge schräge Charaktere und seltsame Ereignisse mit ins Spiel. Letztere drehen sich um eine siebentägige Zeitschleife, in der Shin-chan und seine Familie gefangen sind und die dafür sorgt, dass ihre Sommerferien kein Ende nehmen. Übrigens braucht man die Serie gar nicht zu kennen, um Spaß an dem abgedrehten Humor des Spiels zu haben.

Figment 2: Creed Valley

0:34 Figment 2 - Musikalisches Adventure wird auf Switch fortgesetzt

Angebot gültig bis: 16. August

Figment 2: Creed Valley entführt euch wie schon der Vorgänger in die faszinierende und oft surreale Welt des menschlichen Unterbewusstseins. In dem isometrischen Action-Adventure ist es eure Aufgabe, die Psyche vor schädlichen Albträumen zu beschützen. Dazu müsst ihr nicht nur die wunderschön gezeichnete Spielwelt erkunden und knifflige Rätsel lösen, sondern auch Kämpfe gegen zahlreiche gruselige Monster und Albtraumkreaturen bestehen.

Oftmals spielen dabei Musik und Rhythmus eine große Rolle, der dynamische Soundtrack reagiert auf eure Handlungen. Neu am zweiten Teil ist, dass ihr jetzt zwischen einer weltoffenen und einer engstirnigen Perspektive wechseln könnt, wodurch sich die Wahrnehmung der Umgebung ändert. Falls ihr den Vorgänger noch gar nicht gespielt habt, könnt ihr diesen übrigens gerade ebenfalls im Nintendo eShop günstig abstauben, und zwar zum Schnäppchenpreis von nur 1,39€.

Eastward

1:55 Eastward - Launch-Trailer zum Nintendo Switch-Hit, den ihr alle spielen solltet

Angebot gültig bis: 4. August

Eastward ist ein Action-Rollenspiel mit Top-Down-Perspektive, das stark an Klassiker wie Earthbound oder auch frühe Zelda-Spiele erinnert. Ihr spielt John und Sam, die aus ihrer unterirdischen Heimatstadt verbannt wurden und sich nun auf eine abenteuerliche Reise quer durch die gefährliche, postapokalyptische Erdoberfläche begeben, um nach einer Erklärung für Sams übersinnliche Fähigkeiten zu suchen.

Spielerisch bekommt ihr die Zelda-typische Mischung aus Erkundung, Kampf und Rätseln geboten, wobei ihr jederzeit zwischen den beiden Hauptfiguren wechseln und ihre Spezialfähigkeiten einsetzen könnt. John bedient sich vor allem schwerer Waffen vom Zahnradgewehr bis zum Flammenwerfer. Sam geht im Vergleich dazu weniger brachial vor und benutzt ihre übernatürlichen Kräfte, um Feinde beispielsweise mit Kinetikstößen zu betäuben.

Sifu

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

Angebot gültig bis: 10. August

In dem Actionspiel Sifu schlüpfen wir in die Rolle eines Kung-Fu-Kämpfers, der sich für die Ermordung seiner Familie rächen will. Um zu dem Verantwortlichen durchzudringen, müssen wir uns erst mal durch massenhaft Feinde prügeln. Dabei setzen wir nicht nur unsere bloßen Hände ein, sondern nehmen so ziemlich alle Gegenstände zu Hilfe, die sich in unserer Umgebung finden und irgendwie als Waffe benutzen lassen.

Die faszinierendste Besonderheit an Sifu ist die Alterungsmechanik: Stirbt unsere Spielfigur, kehrt sie zwar einfach wieder ins Leben zurück, wird dabei aber jedes Mal ein bisschen älter. Dadurch verändern sich auch unsere Fähigkeiten und werden teils stärker und teils schwächer, wodurch wir unseren Spielstil immer wieder anpassen müssen. Zum finalen Bosskampf sollten wir es besser schaffen, bevor wir zu alt sind, um ihn überstehen zu können.

Wargroove

1:47 WarGroove - Rundenstrategie für Nintendo Switch macht Advance Wars-Fans glücklich

Angebot gültig bis: 4. August

Wargroove ist ein spannendes Rundentaktikspiel, in dem eure Spielfigur von besonderer Bedeutung ist. Ihr wählt aus über einem Dutzend Kommandanten, die vier verschiedenen Fraktionen angehören, euren Charakter aus. Jeder Kommandant hat individuelle Spezialfähigkeiten, die vom Heilen von Verbündeten bis zum Beschwören von Untoten reichen und so mächtig sind, dass sie eine schon verloren geglaubte Schlacht noch wenden können.

Wargroove liefert eine Story-Kampagne mit über 30 Missionen, welche eine komplexe und fesselnde Geschichte rund um eine junge Königin erzählt, die je nach Wahl der Spielfigur aus verschiedenen Perspektiven erlebt werden kann. Außerdem gibt es Multiplayer für bis zu vier Spieler*innen, und zwar sowohl lokal als auch online, und sogar einen Editor, durch den ihr eure eigenen Abenteuer erschaffen und mit anderen teilen könnt.

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes

Kaguya ist eine der neuen Charaktere in UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes.

Angebot gültig bis: 31. Juli

Das erst Anfang des Jahres erschienene UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes bekommt ihr im Nintendo eShop jetzt schon zum halben Preis. Es handelt sich dabei um ein Fighting Game im Anime-Stil, das euch zwischen 24 hervorragend animierten Charakteren wählen lässt. Neu im Vergleich zum Vorgänger sind beispielsweise die mit zwei Pistolen ausgerüstete Kaguya und der unsterbliche Kuon, dessen Ziel nichts Geringeres als das Ende der Welt ist.

Im Singleplayer wird euch eine spannende Story-Kampagne geboten, die sich um ein apokalyptisches Ereignis namens „Hollow Night“ dreht. Für die Langzeitmotivation sorgen die Multiplayer-Duelle. Ihr braucht übrigens kein Fighting-Game-Veteran zu sein, um hier euren Spaß zu haben. UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes ist nämlich vergleichsweise einsteigerfreundlich und braucht nur wenige Tasten für spektakuläre Spezialattacken.

Über 2000 weitere Switch-Spiele im Sonderangebot

Wie gesagt, hat der Nintendo eShop gerade noch über 2000 weitere günstige Switch-Spiele zu bieten. Falls ihr in unserer Liste nicht das Richtige für euch gefunden haben solltet, lohnt es sich also auf jeden Fall, selbst nochmal einen Blick auf die Angebote zu werfen. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht: