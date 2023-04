Oxenfree 2: Das mysteriöse Adventure enthüllt im Trailer den Release-Termin

Im Rahmen der neuen Indie World-Ausgabe wurde ein neuer Trailer zu dem Adventure-Sequel Oxenfree 2 gezeigt.

Der storylastige Thriller setzt fünf Jahre nach dem Original an und wartet mit einer komplett neuen Riege von Charakteren auf. Hauptfigur Riley kehrt in ihren Heimatort zurück, wo seltsame Radiosignale zu Störungen führen, und wird dort in geisterhafte Ereignisse verwickelt.

Wie jetzt enthüllt wurde, wird Oxenfree 2 am 12. Juli erscheinen. In unserer Preview gehen wir dem Adventure schon einmal etwas auf die Spur und decken auf, ob das Sequel uns bisher überzeugt.