Switch-Spiele jetzt bis zu 86% günstiger sichern: Über 2000 Angebote im Nintendo eShop abstauben!

Im Nintendo eShop könnt ihr diese Woche wieder jede Menge günstiger Angebote abstauben. Insgesamt sind mehr als 2000 Switch-Spiele reduziert, darunter zum Beispiel ein schräger Open-World-Geheimtipp, ein optisch eindrucksvolles Horrorspiel und eine ganze Reihe von Action-Hits. Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht, die wir euch kurz vorstellen. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, findet die komplette Übersicht hier:

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Angebot gültig bis: 1. Juni

Die LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bekommt ihr jetzt stolze 80 Prozent günstiger im Nintendo eShop. Sie ist schon allein deshalb ein Muss für alle Star-Wars-Fans, weil ihr mit ihr in beliebiger Reihenfolge alle drei Star-Wars-Filmtrilogien nachspielen könnt und dabei auf 23 verschiedenen Planeten über 300 aus der Vorlage bekannte Charaktere trefft. Die Geschichten werden dabei natürlich mit dem typischen LEGO-Humor in Szene gesetzt.

Spielerisch bekommt ihr zwar die von den LEGO-Spielen gewohnte Mischung aus Action, Rätseln und Erkundung, allerdings mit einem neuen Kampfsystem, das durch Kombos für mehr Tiefgang sorgt, und mit einem vielfältigen Fuhrpark: Ihr könnt über 100 Fahrzeuge und Fluggeräte aus verschiedensten Teilen der Galaxis nutzen. Besonders die riesigen und spektakulär inszenierten Weltraumschlachten bringen dabei Abwechslung ins Gameplay.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11

Angebot gültig bis: 1. Juni

Mortal Kombat 11 bietet erneut all jene Qualitäten, welche seit Jahrzehnten zum Erfolg der berühmten Fighting-Game-Reihe beitragen, von einem komplexen Kampfsystem, das trotzdem zugänglich bleibt, über spannende Charaktere, die sich alle einzigartig spielen, bis hin zu den spektakulär inszenierten Finishing Moves. Letztere sind auch diesmal wieder extrem brutal, dabei allerdings so stark überzeichnet, dass die Gewalt eher komisch als schockierend wirkt.

Die größte spielerische Neuerung sind die Fatal Blows: Habt ihr nur noch wenig Gesundheit, könnt ihr Spezialangriffe starten und so ein Comeback schaffen. Neben hoher Langzeitmotivation im Multiplayer bietet Mortal Kombat 11 zudem viele Singleplayer-Inhalte. Zusätzlich zur Story-Kampagne gibt es auch noch die Türme der Zeit, in denen ihr gegen Gegnergruppen und Bosse kämpft, sowie eine Art Adventure-Modus, in dem ihr eine Insel erkundet.

Dragon Ball: The Breakers

Dragon Ball: The Breakers

Angebot gültig bis: 30. Mai

Dragon Ball: The Breakers könnt ihr jetzt im Nintendo eShop für nur 2,99€ abstauben! In dem asymmetrischen Multiplayer-Spiel im Stil von Dead by Daylight spielt eine Person einen mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Schurken aus dem Dragon-Ball-Universum, zum Beispiel Boo, Freezer oder Cell. Die anderen sieben Spieler*innen schlüpfen in die Rollen schwacher Charaktere und gewöhnlicher Menschen und müssen versuchen, ihm zu entkommen.

Um eine Chance im Überlebenskampf zu haben, können die "Schwächlinge" auf verschiedene Waffen, Fahrzeuge und Power-ups zurückgreifen, die in den offenen Maps verteilt sind. Mindestens ebenso wichtig ist es aber, sich mit den anderen abzusprechen und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Spielt ihr hingegen selbst den Schurken, könnt ihr auf eine ganze Reihe eindrucksvoller Spezialfähigkeiten zurückgreifen.

Promise Mascot Agency

Wer Lust auf ein Open-World-Spiel mit einer schrägen Welt und ungewöhnlichem Gameplay hat, ist bei Promise Mascot Agency genau an der richtigen Adresse.

Angebot gültig bis: 26. Mai

Das im April erschienene Promise Mascot Agency bekommt ihr jetzt schon günstiger im Nintendo eShop! Das ungewöhnliche Open-World-Spiel lässt euch in die Haut eines ehemaligen Yakuzas schlüpfen, der nach einer Verschwörung von seinem Clan verbannt wurde. Nun baut er in einer kleinen Stadt voller Geheimnisse und skurriler Bewohner seine eigene Maskottchen-Agentur auf, wobei er sich um die zahlreichen Probleme seiner Angestellten kümmern muss.

Mit eurem zu Beginn noch schäbigen Truck, den ihr später unter anderem mit Nitro-Boosts und Gleitflügeln aufrüsten könnt, erkundet ihr die Stadt und fahrt eure Maskottchen zu ihren Einsatzorten. Geraten diese dort in Schwierigkeiten, was eher die Regel als die Ausnahme ist, könnt ihr befreundete Stadtbewohner zu Hilfe rufen. Dabei kommt ein kreatives Kampfsystem mit Sammelkarten-Spielmechanik zum Einsatz.

Dead Cells

Dead Cells

Angebot gültig bis: 13. Juni

Dead Cells ist ein 2D-Action-Platformer mit Roguelike-Mechaniken und verwinkeltem Metroidvania-Leveldesign, der sich vor allem durch seine spannenden Kämpfe auszeichnet. Nicht nur gibt es eine Menge verschiedener Waffen, die alle ihr eigenen Vor- und Nachteile haben und verschiedene Spielstile ermöglichen. Auch jeder der Gegnertypen hat seine eigenen Angriffsmuster, weshalb ihr eure Taktik immer wieder anpassen müsst.

Wie üblich im Roguelike-Genre müsst ihr nach dem Tod wieder von vorn anfangen. Allerdings könnt ihr neue Waffen und Skills freischalten und macht so beständig Fortschritte. Die Level sind bis zu einem gewissen Grad zufallsgeneriert, sodass sich jeder Durchgang anders anfühlt. Seit dem Release hat Dead Cells zudem nicht nur einige Add-ons bekommen, die aktuell ebenfalls im Nintendo eShop reduziert sind, sondern wurde auch durch viele kostenlose Updates erweitert.

Sugardew Island

Sugardew Island

Angebot gültig bis: 30. Mai

Erst im März dieses Jahres ist das aus Deutschland stammende Sugardew Island erschienen, bei dem es sich um eine niedliche Lebens- und Farming-Simulation im Stile eines Stardew Valley handelt. Auf einer idyllischen Insel kümmert ihr euch um euren eigenen kleinen Bauernhof, baut Pflanzen an, pflegt eure Tiere und freundet euch mit anderen Inselbewohnern an, mit denen ihr auch romantische Beziehungen knüpfen könnt.

Im Vergleich zu anderen Vertretern des Genres gibt es zwei Besonderheiten: Erstens betreibt ihr neben eurer Farm auch euren eigenen Hofladen. Die Einnahmen, die ihr hier mit euren selbst erzeugten Waren erzielt, steckt ihr wiederum in die Verbesserung eures Hofes und eures Werkzeugs. Zweitens wird die Insel nicht nur von Menschen, sondern auch von Waldgeistern bevölkert, die eure Kunden sind und denen ihr helfen müsst, um die Harmonie auf der Insel wiederherzustellen.

Blasphemous

Blasphemous

Angebot gültig bis: 12. Juni

Blasphemous ist ein düsteres 2D-Actionspiel, das nicht nur durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad, sondern auch durch seine albtraumhafte Spielwelt stark an Dark Souls erinnert. Ihr spielt den sogenannten Reumütigen, der zwischen Leben und Tod gefangen ist und eine verfluchte Welt durchquert, deren Artdesign von der spanischen Inquisition inspiriert ist. Dementsprechend stoßt ihr unterwegs nicht nur auf religiöse Symbolik, sondern auch auf furchteinflößende Folterwerkzeuge.

Das Gameplay setzt hauptsächlich auf fordernde Nahkämpfe gegen zähe Monster und riesige Bossgegner. Um diese zu besiegen, braucht ihr gutes Timing und müsst zudem die Kombos und Spezialattacken beherrschen. In den labyrinthischen Leveln im Metroidvania-Stil machen euch zudem tödliche Fallen das Leben schwer. Alles in allem ist Blasphemous also genau das Richtige für diejenigen unter euch, die nach einer Herausforderung suchen.

DREDGE

DREDGE

Angebot gültig bis: 12. Juni

Der Indie-Überraschungshit DREDGE bietet eine faszinierende Mischung aus Horror im Lovecraft-Stil und Fischerei-Simulation. Auf der Suche nach möglichst seltenen Fischen, die sich teuer verkaufen lassen, fahrt ihr mit eurem Fischkutter hinaus auf die See. Dabei gehen euch jedoch immer wieder bizarre Fänge ins Netz, die darauf hindeuten, dass im Meer seltsame Dinge vor sich gehen. Nachts steigen sogar gefährliche Kreaturen an die Oberfläche empor.

Um der Sache auf den Grund zu gehen, müsst ihr eure Einnahmen in die Verbesserung eures Schiffs investieren. Dadurch könnt ihr Expeditionen zu weiter entfernten Orten unternehmen, Gegenstände vom Meeresgrund bergen und abgelegene Inseln erkunden. Auch aus den Geschichten der Einheimischen erfahrt ihr nach und nach mehr über die Gefahren, die in der Tiefe lauern. Durch die Demo im Nintendo eShop könnt ihr DREDGE übrigens kostenlos ausprobieren!

Asterix & Obelix Collection

Asterix & Obelix Collection

Angebot gültig bis: 1. Juni

Mit der Asterix & Obelix Collection bekommt ihr die ersten drei Spiele der Asterix & Obelix XXL-Reihe zusammen in einem Paket, den ersten davon in der technisch verbesserten und mit neuen Spielmodi erweiterten Romastered Edition. Bei allen drei Teilen handelt es sich um Actionspiele, in denen ihr mit den beiden aus den Comics und Filmen bekannten Helden Abenteuer erlebt und dabei natürlich massenhaft römische Legionäre verprügelt, aber auch kleine Rätsel löst.

Im ersten Teil wurde das kleine gallische Dorf geplündert, während Asterix und Obelix auf der Jagd waren. Daraufhin reisen die beiden unter anderem nach Griechenland, Helvetien und Rom, um die entführten Bewohner zu retten. Der Nachfolger führt die Gallier zusammen mit ihrem Hund Idefix ins bunte Las Vegum. In Asterix & Obelix XXL 3 kämpfen sie nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit magischen Hinkelsteinen, und reisen zum Beispiel nach Ägypten und Kreta. Diesen Teil der Reihe könnt ihr auch zu zweit im Koop spielen.

Little Nightmares II

Little Nightmares II

Angebot gültig bis: 30. Mai

Wie schon sein Vorgänger fasziniert auch Little Nightmares 2 allein schon durch seinen Grafikstil, der Niedlichkeit im Look eines Animationsfilms mit skurrilen Schrecken verbindet. Diesmal bekommt ihr dabei deutlich mehr Umfang und Abwechslung geboten: Euer Weg führt euch durch fünf verschiedene, gruselige Regionen, darunter ein finsteres Waldgebiet, eine albtraumhafte Schule und ein Krankenhaus, das von gruseligen Puppen bevölkert wird.

Das Gameplay besteht wie im ersten Teil größtenteils aus einer Mischung aus Erkundung, Schleichen, Platforming und kleinen Rätseln. Allerdings könnt ihr euch nun zumindest stellenweise auch mit Gewalt gegen eure Feinde wehren. Das aktuelle Angebot im Nintendo eShop ist übrigens die perfekte Gelegenheit, Little Nightmares 2 noch schnell nachzuholen, bevor bereits in diesem Jahr Teil 3 der Reihe erscheint.

Über 2000 weitere Angebote im Nintendo eShop!

Wie schon gesagt, findet ihr im Nintendo eShop momentan noch über 2000 weitere günstige Switch-Spiele, darunter Rollenspiele ebenso wie Shooter, Strategiespiele, Adventures oder Rennspiele, sodass für jeden etwas dabei ist. Es lohnt sich also definitiv, auch selbst noch mal einen Blick auf die Angebote zu werfen, falls ihr in unserer Auswahl noch nicht das Richtige gefunden habt. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht: