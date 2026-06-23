Switch-Spiele im Prime Day Angebot: Das sind die 10 Top-Deals des riesigen Amazon-Sales!

Auf die Switch-Spiele im Amazon Prime Day Sale solltet ihr besser schnell einen Blick werfen, denn manche könnten schnell ausverkauft sein.

Der Amazon Prime Day 2026 ist gestartet und hat neben hunderttausenden weiteren Angeboten auch eine ganze Menge Gaming-Deals mitgebracht, darunter eine stattliche Auswahl an Spielen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Da gerade diese Spiele erfahrungsgemäß am Prime Day besonders schnell ausverkauft sind, solltet ihr besser so schnell wie möglich einen Blick auf die Deals werfen. Hier findet ihr die Übersicht:

Beachtet dabei bitte: Wie üblich am Prime Day sind die Angebote nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote können sich jederzeit ändern, außerdem könnte Amazon bis zum Ende des Sales am 26. Juni auch noch weitere Switch-Angebote starten.

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Für alle, die keine Lust haben, sich selbst durch die Angebote zu wühlen, haben wir hier eine kleine Liste mit zehn der besten Switch- und Switch 2-Spiele aus dem Prime Day Sale zusammengestellt, darunter sogar ein paar exklusive Nintendo-Hits:

Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4 gibt es übrigens sowohl in der Switch- als auch in der Switch 2-Version günstiger, wir haben uns oben jeweils für die Version mit dem größeren Rabatt entschieden.

Auf unserer GamePro-Deal-Übersicht halten wir euch übrigens in den nächsten Tagen weiter über die besten Deals auf dem Laufenden. Falls weitere Switch-Angebote auftauchen, werdet ihr es also dort erfahren. Alternativ könnt ihr auch in dieser automatisch aktualisierten Liste einen Blick auf die neuesten Deals werfen: