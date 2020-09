Switch-Update 10.2.0 ist da und die Fans nehmen's mit Humor

Wer seine Switch startet, wird jetzt darum gebeten, sich das neueste Software-Update für die Konsole herunterzuladen. Große Neuerungen und Änderungen hat der Patch mit der Versionsnummer 10.2.0 allerdings nicht im Gepäck (via Wccftech).

"Bringt Optimierung der System-Stabilität, um die Nutzererfahrung zu verbessern"

Es handelt sich also um ein einfaches Sicherheitsupdate, die zwischen größere Content-Patches gestreut werden. Ob der aktuelle Patch noch weitere kleinere Änderungen mit sich bringt, ist unklar, auf Nintendos Support-Website ist jedenfalls nur von diesem einen Punkt die Rede.

So reagiert die Community

Wie schon beim letzten Update dürften sich Switch-Besitzer*Innen an die regelmäßigen PS4-Patches erinnert fühlen, die ebenfalls "nur" an der System-Stabilität schrauben und schon längst zum Insider-Witz in der PlayStation-Community geworden sind. Erscheint ein neues PS4-Update, wird beispielsweise dieses Gif eines sehr stabilen Roboters zuallererst gezückt.

Im Switch-Subreddit nehmen es die Fans mittlerweile ebenfalls mit Humor und ertränken ihren Durst nach bedeutsamen Content-Updates in lustigen Kommentaren: "Es ist so stabil, dass der Kickstand nun mein gesamtes Leben beisammen hält", schreibt beispielsweise XPGamingYT in Anspielung auf den in Wahrheit eher wackeligen und dünnen Plastikständer der Konsole. "Es ist so stabil, dass es die nächste Reise zum Mond stemmen kann", meint Bl4ckb100d.

Ihr könnt die Firmware eurer Switch ganz einfach manuell updaten, und zwar wie folgt:

Geht im Hauptmenü eurer Konsole auf "Systemeinstellungen"

Scrollt ganz nach unten und geht auf "Konsole"

Dort findet ihr den Menü-Punkt "System-Update": Klickt drauf und ihr startet den Download

Wenn ihr mit dem Internet verbunden seid, werdet ihr allerdings in der Regel automatisch mit der Aufforderung benachrichtigt, euch das Update herunterzuladen. Folgt dann einfach den Anweisungen.