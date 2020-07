Nintendo Switch-Update 10.1.0 ist da & PS4-Spieler*innen werden grinsen

Nintendo Switch-Spieler und -Spielerinnen können sich ab heute den neuen Patch mit der Versionsnummer 10.1.0 herunterladen. Viel erwarten braucht ihr dabei allerdings nicht.

"Bringt Optimierung der System-Stabilität, um die Nutzererfahrung zu verbessern"

So lauten die offiziellen Patchnotes (via Comicbook). Es handelt sich hierbei also lediglich um ein Sicherheitsupdate. Diese werden regelmäßig zwischen größeren Content-Patches gestreut , die wirklich spürbare Änderungen und Besserungen mit sich bringen.

Ob das aktuelle Update noch weitere Versteckte Änderungen an Bord hat, ist bislang unklar.

Startet ihr die Switch, werdet ihr (wenn ihr mit dem Internet verbunden seid) automatisch mit der Aufforderung benachrichtigt, euch das Update herunterzuladen.

Ihr könnt die Firmware eurer Switch aber auch ganz einfach manuell updaten, und zwar wie folgt:

Geht im Hauptmenü eurer Konsole auf "Systemeinstellungen"

Scrollt ganz nach unten und geht auf "Konsole"

Dort findet ihr den Menü-Punkt "System-Update": Klickt drauf und ihr startet den Download

"Verbessert die System-Stabilität" - Ein Running Gag in der PS4-Community

PS4-Besitzer*innen können ein Lied von den Verbesserungen der System-Performance singen. Die Patchnotes der meisten PS4-Firmware-Updates bringen nämlich genau das: Optimierte Systemstabilität.

Die "Enttäuschung" darüber, dass PS4-Updates nicht etwa sichtbare Veränderungen im Gepäck haben, ist unter PlayStation-User*innen schon längst in Sarkasmus umgeschlagen. Jedes Mal, wenn ein weiterer Systemstabilitäts-Patch erscheint, erscheinen auch etliche Memes, die das Update auf die Schippe nehmen wie zum Beispiel hier:

Ebenfalls größtenteils sarkastisch: "Oh yeah, 2020 wird langsam zu einem großartigen Jahr für Stabilität", scherzt ein/e User*in im Switch-Subreddit. "Stability level 9000", schreibt jemand anderes.

