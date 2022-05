Die günstigsten Angebote für Controller und Ring Fit Adventure [Anzeige]

Mit der Nintendo Switch lässt sich ja so einiges anstellen - einfach nur Solodaddeln, Couch-Koop-Abende, freundschaftszerreißende Matches bei Mario Kart 8 oder eben auch Sport. Hier haben sich die Kreativköpfe bei Nintendo etwas Besonderes einfallen lassen: Ring Fit Adventure. Ein Heimworkout zum Spielen!

Aktuell sind aber auch Controller günstiger zu haben, wir haben für euch die günstigsten Angebot für Joy-Cons und einen Pro-Controller herausgesucht.

Sitzt du noch oder zockst du schon?

Gaming ist ja wirklich ein schönes Hobby. Man taucht in fremde Welten ein, spürt Aufregung, erlebt Geschichten, triumphiert im Wettkampf oder schaltet auch einfach mal ab. Alles schön und gut - wenn da nur nicht diese Sache mit der Gesundheit wäre. Zu viel sitzen ist ungesund, langes Stehen macht es nicht zwingend besser, euer Körper will schließlich gefordert werden, um nicht einzurosten. Warum also nicht Sport und Spiel verbinden? Mit Ring Fit Adventure habt ihr genau das!

In Zusammenarbeit mit dem einen Ring müsst ihr euch durch eine Welt Springen, Kämpfen, Drücken und Rennen bis ihr schließlich am Schicksalsberg angelangt seid und euren Adventure-Ring ins Feuer befördert (oder so ähnlich). Dabei müsst ihr unzählige Übungen meistern, die euch im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwitzen bringen. Muskelkater garantiert! Je weiter ihr fortschreitet, desto mehr Übungen gibt es. Perfekt geeignet für kurze Heimtrainings daheim - oder auch längere Sportstunden, bis ihr nicht mehr könnt. Aktuell bei Mindfactory für nur 56,96 Euro zu haben!

Neue Controller? Gibt's auch in günstig!

Wer gerne klassisch zockt, für den sind die Joy-Cons nicht immer optimal. Sie sind klein, die Knöpfe dementsprechend ebenso und auch das Verbindungselement nicht zwingend das ergonomisch beste. Abhilfe schafft hier der Switch Controller Pro - der ist, ihr vermutet es - quasi ein ganz normaler Controller für die Switch. Aktuell gibt es ihn bei Amazon für nur 49,99 Euro!

Für gemeinsame Sessions an der Switch braucht es aber auch bei so manchem Game mehr als nur 2 Controller - die Joy-Cons schlagen aber gerne mal mit 70 Euro zu Buche. Für alle Sparfüchse, Münzensammler, Dagobert Ducks und solche, die mal ebenso einen Geldspeicher haben wollen, gibt es sie jetzt aber auch noch etwas günstiger in ausgefalleneren Farben: Lila und Orange! Aktuell bei Amazon für nur 59,99 Euro zu haben. Schnell sein lohnt sich, diese Angebote halten sich meistens nur kurz.