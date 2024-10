Taktik-Hit im Angebot: Dieses knifflige Spiel für PS5 & Switch lässt euch in eine abgedrehte Welt eintauchen!

Gerade könnt ihr euch einen Taktik-Hit mit kreativer Story und skurrilen Charakteren für PS5, Xbox und Switch im Angebot schnappen.

Habt ihr Lust auf ein Spiel, das knifflige Taktikkämpfe im Stile eines XCOM liefert, aber auch eigene Gameplay-Ideen und eine kreative, abgedrehte Story bietet? Dann hat MediaMarkt gerade genau den richtigen Titel für euch im Angebot! Obwohl das Spiel noch nicht mal ein Jahr alt ist, zahlt ihr für PS5, Xbox und Nintendo Switch jetzt nur noch ein Drittel des Release-Preises:

MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch dauern soll. Die PS5-Version könnt ihr übrigens genauso günstig auch bei Amazon bekommen, die Xbox-Fassung ist hier jedoch leider deutlich teurer und die Switch-Version aktuell bereits ausverkauft.

Rundentaktik im XCOM-Stil mit einem besonderen Kniff!

2:42 Persona 5 Tactica stellt das rundenbasierte Strategie-System im Trailer vor

Es geht um Persona 5 Tactica, das im November 2023 erschienene Spin-off des JRPG-Megahits Persona 5. Rollenspiel-Elemente gibt es noch immer und ihr spielt abermals die aus dem Original bekannte Gruppe der Phantomdiebe. Ansonsten hat sich aber sehr viel geändert.

Optisch setzt Persona 5 Tactica auf einen deutlich niedlicheren Look und spielerisch handelt es sich um ein Rundentaktikspiel im Stil von XCOM. Ihr seht eure Charaktere im Kampf also von schräg oben und müsst Deckungsmöglichkeiten ausnutzen, wenn ihr eine Chance haben wollt.

Persona 5 Tactica: In den Dreiecken zwischen euren Team-Mitgliedern könnt ihr Spezialattacken auslösen.

Dabei gibt es einen besonderen Gameplay-Kniff: Innerhalb der dreieckigen Fläche zwischen drei Teammitgliedern könnt ihr deren Fähigkeiten zu besonders mächtigen Kombo-Attacken vereinen. Statt in einer Linie vorzurücken, wie sonst oft in Spielen dieser Art, ist es deshalb meist klüger, Gegner einzukreisen oder in Fallen zu locken.

Diesmal seid ihr übrigens nicht in Tokio oder im Unterbewusstsein eurer Mitmenschen unterwegs. Stattdessen verschlägt es die Phantomdiebe in eine Parallelwelt, die von einem Tyrannen unterjocht wird. Hier schließen sie sich dem Widerstand an. Da die Story von den Charakteren eures Teams abgesehen nicht allzu viele Berührungspunkte mit dem Originalspiel hat, kann man ihr auch dann gut folgen, wenn man Persona 5 nicht gespielt hat.

